主計總處預測 下半年經濟成長1%

美國總統川普對等關稅政策攪亂全球經濟情勢，行政院主計總處昨發布最新經濟預測，將今年經濟成長率從百分之三點一四微幅下修至百分之三點一，勉強「保三」。不過，廠商提前拉貨帶動上半年經濟成長百分之五點三五，下半年大幅滑落至百分之一，落差高達四點三五個百分點，是歷年差距第四大。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，上半年ＡＩ與高速運算等科技應用需求殷切，加上因應美國關稅政策拉貨潮湧現，出口優於預期。下半年經濟成長之所以降至百分之一，主因美國關稅政策的不確定性，影響消費信心、投資信心及出口表現。整體來說，「上半年經濟強勁，下半年轉溫和，但並沒有到低迷的情形」。

上下半年差4.35個百分點 排歷年第四大

今年下半年經濟成長率僅百分之一，為近五個半年（即兩年半）最低。主計總處資料顯示，上、下半年經濟成長表現落差最大發生在二○○八年金融海嘯，當時上、下半年差距十一點○五個百分點，今年預測差距四點三五個百分點，排名次於二○○九年的十點五三個百分點，及二○○三年ＳＡＲＳ時的四點四四個百分點。

蔡鈺泰指出，此次評審會議主要參考牛津經濟研究院對於全球ＧＤＰ（國內生產毛額）成長最新預測，由原先的百分之二點七下修到百分之二點三，我國與日本、南韓等競爭對手國的對等關稅為百分之十、中國百分之卅的情境下進行設算。此外，也包含台幣升值部分，此次匯率設定台幣匯率為卅一點○七元，上次設定則是卅二點七七元。蔡鈺泰說，台幣升貶會衝擊出口，也會影響ＧＤＰ規模，匯率變化將產生一連串的影響，近期台幣波動大，會中委員們確實有特別討論。

由於對等關稅最終稅率預期七月出爐，主計總處預測下半年出口動能轉弱，且落入衰退百分之三點二，但蔡鈺泰說，主計總處預估全年出口五一七七億美元，將是首度突破五千億美元大關、創新高；下半年出口雖轉弱，但預估規模二四二○億美元的還是不錯，「ＡＩ相關產業需求確實存在，而且比我們看到得還大，加上下半年預期還有更高階的伺服器產品，這些都是正面支撐」。

民間投資方面，因應ＡＩ商機的強勁需求，國內半導體及相關供應鏈廠商加速擴充先進製程及高階封測產能，推升投資成長；但房市趨緩，以及地緣政治、外貿不確定性仍高，預測今年成長百分之五點七七、下修○點四一個百分點。

CPI增1.88％滑落警戒線 四年來首度

物價方面，主計總處預測今年消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲百分之一點八八，下修○點○六個百分點，繼二○二二至二○二四年通膨率連續三年超過百分之二的通膨警戒線之後，終於滑落至百分之二以下。