總統府昨（28）日發布總統令，公告實施《紀念日及節日實施條例》。人事行政總處人事長蘇俊榮表示，不排除將新增的小年夜國定假日挪到初四休，但尚待討論。若依此調整，明年春節可望有連續九天假期，今、明年行事曆將於6月底前提出。

立法院日前透過表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，每年增加「4+1」國定假日，包括小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等四天，以及5月1日勞動節改為全國放假，所有行業皆適用。

總統府昨日發布總統令，公告實施紀念日及節日實施條例，上路後，今年下半年將因此新增三天假，包含教師節、光復節、行憲紀念日。條文中也明定，未來全國統一放假日至少七天、最多可達十天。

行政院長卓榮泰日前曾表示，此修法無違憲疑慮，政府將致力面對條文公布後必須做的實質調整，以及對產業的影響。不過外界擔憂對企業造成影響，行政院表示，會待人事行政總處提出新版行事曆後，再來提出因應方案。

由於今年度行政機關辦公日曆表已於年初公告，人事總處表示，6月底前將依立法院三讀通過條例重新公告今年辦公日曆表；明年度行事曆，也將按往例在6月30日前簽報行政院，對外公告，目前仍進行幕僚作業。

蘇俊榮表示，將邀請教育部、金管會、經濟部及勞動部等部會討論，原則上，「碰上周六就補休周五、周日就補休周一，而遇到周四國定假日最好是不要移動」，因為多數民眾希望補假、不要補班，此外也會考量國旅消費、股匯市、學生上課等議題，考量面向相當多。

而新法新增小年夜為國定假日，明年小年夜為2月15日周日，而農曆初四為2月20日周五，蘇俊榮坦言，不排除將小年夜移到初四補休，不過細節仍待討論。