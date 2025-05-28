蕭美琴：台灣關注能源韌性 期許對美再工業化做貢獻

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
蕭美琴副總統接見美國聯邦眾議院「天然資源」委員會訪問團。總統府／提供
蕭美琴副總統接見美國聯邦眾議院「天然資源」委員會訪問團。總統府／提供

蕭美琴副總統28日接見美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）訪問團，她表示，台灣期許對美國再工業化做出貢獻，協助推動AI發展以促進人類福祉，並盼訪團此行能進一步促進台美雙邊在能源、經濟與國防等多方面的合作。

訪賓一行尚包括美國聯邦眾議院「天然資源」委員會眾議員艾爾芙（Sarah Elfreth）、哈格蔓（Harriet Hageman）、馬洛伊（Celeste Maloy）、貝格曲（Nick Begich）等，由外交部次長陳明祺、美國在台協會台北辦事處副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

談到自然資源，蕭美琴表示，台灣特別關注能源韌性，正積極尋求擴大與美國的能源合作，包括增加液化天然氣（LNG）及其他自然資源的採購，以支持我國經濟發展。此外，對於關鍵礦產的穩定供應也相當關心，因為這對科技供應鏈至關重要，能確保經濟持續成長與正常運作。

蕭美琴說，COVID-19疫情警示了供應鏈中斷將對整體經濟造成重大衝擊，因此台灣非常重視與美國在多方面的深化合作，除了訪團委員會的專業領域，台美之間也持續加強國防合作。

她指出，對雙方而言，維護印太地區的和平與穩定至關重要；台灣必須足夠強大，才能嚇阻中國的挑釁行為及破壞區域穩定與現狀的意圖。

蕭美琴認為，經濟對台美兩國的社會同樣重要。台灣期許對美國的再工業化做出貢獻，正如川普總統希望美國成為人工智慧的世界中心，推動科技發展以促進人類福祉，而非用於控制與侵略，相信這正是熱愛自由、珍視和平的社會與其他體系之間的重要差異。

蕭美琴表示，與友好夥伴建立穩定且強韌的供應鏈和科技發展至關重要，並盼訪團此行能增進對台灣社會的了解，進一步感受到台灣對於深化台美夥伴關係的熱忱與期待。

蕭美琴 美國在台協會 疫情

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