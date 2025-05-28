美聯邦參議員來訪 賴總統、蕭美琴盼深化台美經貿

賴清德總統、蕭美琴副總統28日分別接見「美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）訪問團」。賴總統說，政府也已提出深化台美經貿關係的路徑圖，並鼓勵台美企業互相投資。蕭美琴指出，台灣十分重視加強台美國防產業合作，也希望與美國建立穩定、長期且具建設性的經貿夥伴關係。

訪賓一行由外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）陪同，前來總統府晉見賴總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。訪賓另由外交部次長陳明祺、谷立言陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

賴總統致詞時提到，去年5月，他和蕭美琴副總統上任後，達克沃絲參議員率領跨黨派參議員來台祝賀，是他就職後接待的第一個美國聯邦參議員訪問團。如今在就職滿周年之際，達克沃絲參議員再次來訪，展現美國的堅定支持和深厚友誼。

賴總統說，他代表台灣人民表達誠摯的感謝和歡迎，並邀請達克沃絲明年、後年、每年都來訪。台灣和美國共享民主、法治的價值，也重視自由、開放的市場，印太區域的和平、穩定與繁榮更是雙方的共同目標，感謝美國國會及政府長期以來，不分黨派對台灣的強勁支持。

賴總統指出，尤其在2021年為了協助台灣克服疫情的挑戰，達克沃絲專程來訪，代表美國政府宣布捐贈疫苗；近年來達克沃絲也積極推動《台灣安全法案》、《與台灣同一陣線法案》及《台美太空援助法案》，都讓台美合作更加深化，讓台美關係穩健前進，他要再次表達最由衷的感謝之意。

賴總統強調，台灣人民對於守護自己的家園，以及民主自由的生活方式有堅定不移的決心。過去一年來，政府和民間合作積極提升「全社會防衛韌性」；政府也致力進行國防改革，並且將優先編列特別預算，讓國防預算占GDP 的3%以上，持續提升台灣的自我防衛能力。

賴總統說，未來台灣會跟美國繼續加強合作，除了共同維護區域的和平穩定，也期待深化雙邊經貿關係。這個月在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」，台灣代表團的規模再度居冠，正是台美經貿緊密合作的最好證明。

賴總統表示，政府已經提出深化台美經貿關係的路徑圖，希望透過採購美國能源、農產品及其他工業製品平衡雙邊貿易，並鼓勵台美企業互相投資，促進雙方產業發展，特別是國防工業、造船業等。期待美國國會能儘速完成避免台美雙重課稅的立法，為深化台美貿易連結創造更多利基。

蕭美琴致詞時提到，達克沃絲多年來推動多項倡議，包括美國國民兵與台灣加強合作、總統撥款權及《國防授權法》中多項措施等皆已落實，並成為台美國防夥伴關係中重要的一部分。此外，台灣也由衷感謝達克沃絲為加速美國對台軍售流程所做的努力。

蕭美琴指出，台灣非常重視加強台美國防產業合作。事實上，國防工業也是賴總統所提出的「五大信賴產業」之一。台灣尤其需要發展自主防衛能力，藉由尖端新興科技強化整體安全與韌性。

在經濟方面，蕭美琴說，許多台灣企業希望與美國建立穩定、長期且具建設性的經貿夥伴關係，期盼台美雙方談判所達成的協議，能為企業帶來具體且有利的條件與機會，促進更多相互投資、合作與貿易，為雙方人民帶來繁榮。

蕭美琴也感謝達克沃絲參議員支持避免雙重課稅，目前美國眾議院已通過一版解決方案，期盼參議院也能給予支持，相信這將成為深化台美經貿關係的重要支柱。台灣正面臨安全、軍事、經濟與貿易等挑戰，很高興有達克沃絲這樣堅定的友人持續支持台美夥伴關係。

達克沃絲致詞時表示，很高興再次回到台灣，特別是在賴總統就職滿一周年之際，展現台美之間的堅實友誼。因為華府無論是誰、或是由哪一個政黨主政，她始終相信，美國如果要在全球舞台上持續扮演領導者的角色，就必須為台灣這樣的朋友挺身而出。

達克沃絲說，她在COVID-19疫情爆發之前就曾造訪台灣，這些年來，她見證台灣人民對於保衛家園的決心不斷提升。她感謝台灣對於強化自我防衛能力的承諾，並積極成為世界上許多國家的重要夥伴。

達克沃絲表示，《與台灣同一陣線法案》（STAND with Taiwan Act）的命名由來，是為了表達美國希望與台灣肩並肩站在一起。台灣在印太區域及世界舞台上均扮演重要的領導角色，她也重申美國跨黨派對台灣民主的支持，而台灣人民也展現自我防衛的決心。

達克沃絲認為，不論是美國捐贈COVID-19疫苗給台灣、美國國民兵與台灣後備軍人的密切合作，或是台灣推動民間自主緊急應變隊等，都是台美夥伴關係中非常重要的元素。