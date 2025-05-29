CPI年增率 五年低點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

通膨警報解除？行政院主計總處昨（28）日預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，較前次預測1.94%下修0.06個百分點，持續維持在2%通膨警戒線之下，也是近五年最低。

談及國內物價情勢，主計總處主計長陳淑姿指出，雖外食費及房租漲勢延續，以及水果供量較少致價格仍處高位，惟隨國際油價及農工原物料價格下跌，加上新台幣兌美元走升，可抑低進口物價，舒緩國內物價上漲壓力，因此下修今年通膨率。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰補充，今年前四月物價仍較高，部分因素是水果價格居高，但觀察水果價格已慢慢下修，因此預期食物類漲勢增幅也可以慢慢趨緩，這都將降低整體物價壓力。

主計總處月初發布今年4月CPI年增率為2.03%，漲幅較3月收斂，但仍連兩月超過通膨警戒線，尤其外食費、房租類漲幅仍居高檔。關於5月通膨率，主計總處認為應會低於2%，主因受到美國貿易政策影響，市場普遍擔心全球需求走緩。

此外，蔡鈺泰表示，此次預測民間消費成長為1.64%，較2月下修0.48個百分點，主因「消費信心問題」，由於對等關稅政策造成全球經貿不確定性升高、金融市場劇烈波動等皆不利消費信心，抑制部分成長力道。

通膨 消費者物價指數

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