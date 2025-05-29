今年經濟成長 估勉強保3…關稅、匯率變化影響大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
因關稅政策不確定性，下半年經濟成長率恐急墜至1%。路透
因關稅政策不確定性，下半年經濟成長率恐急墜至1%。路透

行政院主計總處昨（28）日更新今年經濟成長率預測，較2月預測下修0.04個百分點至3.1%，勉強「保3」；因急單、科技新品商機，上半年經濟成長率估達5.35%，但因關稅政策不確定性，下半年經濟成長率恐急墜至1%。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，上半年主因AI與高速運算等科技應用需求殷切，加上因應美國關稅政策拉貨潮湧現，出口優於預期；下半年因美國關稅政策不確定性，影響消費信心、投資信心及出口表現。整體來說，「上半年經濟強勁，下半年轉溫和，但並沒有到低迷程度」。

近十年經濟成長率
近十年經濟成長率

主計總處統計，上、下半年經濟成長表現落差最大是發生在2008年金融海嘯，當時上、下半年差距11.05個百分點，今年最新預測差距為4.35個百分點，是歷年第四大差距，次於2009年差距10.53個百分點、2003年SARS時的4.44個百分點。

蔡鈺泰表示，主計總處此次主要參考牛津經濟研究院對全球GDP最新預測由原先2.7%下修到2.3%，台灣與日本、南韓等競爭對手國對等關稅為10%，中國大陸為30%情境下設算。同時也包含新台幣升值衝擊，此次設定新台幣兌美元匯率為31.07元，2月設定是32.77元。

蔡鈺泰說明，新台幣升貶會衝擊出口，也會影響GDP規模，匯率變化將產生一連串影響，近期新台幣波動大，昨日召開的國民所得統計評審會中確實有特別討論。

出口方面，主計總處預估全年規模達5,177億美元，是首度突破5,000億美元大關，將創新高，但因對等關稅預期7月實施，下半年出口動能轉弱，規模估2,420億美元，將落入衰退3.2%。

蔡鈺泰強調，整體AI產業需求確實存在，且比預期大，加上下半年有科技新品效應，這些都是正面因素。

民間投資方面，為因應AI商機強勁需求，國內半導體及相關供應鏈廠商加速擴充先進製程及高階封測產能，研發能量亦穩健擴增，推升投資成長；但房市趨緩，以及地緣政治、外貿不確定性仍高，制約部分動能，預測今年成長5.77%、下修0.41個百分點。

主計總處表示，整體來說，提前備貨效應及AI需求強勁，但受美國關稅政策衝擊，預測下半年出口將轉負成長，加上投資及消費下修，今年實質GDP規模雖上修，但全年經濟成長率則略下修。

關稅 新台幣

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