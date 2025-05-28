台新藥與 Adalvo Limited 簽署歐洲、及巴西市場授權協議

台新藥（6838）28日宣布，已與Adalvo Limited簽訂獨家授權協議，授予其用於術後眼部手術的消炎和止痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）在歐洲及巴西市場獨家商業化的權利。

台新藥表示，Adalvo是一家全球性的B2B製藥公司，也是歐洲前三大的B2B藥品公司，成立於2018年，專精於透過靈活且具創新性的商業策略進行市場開發。自創立以來，Adalvo已推動近1,100項藥品上市，與超過170家商業夥伴合作，藉此在130多個國家提供涵蓋廣泛適應症與技術的治療方案。本次授權協議包括預付款、銷售里程碑以及利潤分潤機制，並於協議期間設有其他商業條款。

台新藥表示，APP13007的有效成分為超高效皮質類固醇丙酸氯倍他索，源自台新藥專有的 APNT奈米微粒製劑平台。此創新劑型的新藥已於2024年獲得美國 FDA 核准，可以每日兩次，連續14天的方式給藥，用藥方式便利簡單，同時可迅速且持續緩解發炎與疼痛。

在一項針對美國100位眼科醫師的調查中，術後第四天約80%病患疼痛解除，以及不良事件發生率低於2%，被認為是推動醫師開立 APP13007 的主要因素。

根據Adalvo的分析，歐洲眼科手術市場在2024年規模已達到160億美元，其中德國與英國為最大的市場，預計將於2032年成長至380億美元。白內障手術是歐盟醫院中最常見的手術之一，並帶動了對眼科手術後治療的需求。

巴西市場原商業夥伴Cristalia由於在去年發生了管理層的重大變動並引發了研發及註冊工作的重整，台新藥與Cristalia已於今年5月完成了授權合約的終止。後續將交由在巴西市場亦有強勁實力的Adalvo進行藥證申請及銷售工作。

台新藥總經理兼執行長許力克表示：「台新藥很高興能與 Adalvo 建立這項合作關係，完成我們在歐洲市場的授權布局。Adalvo 在歐洲擁有強大的影響力與響亮聲譽，我們也感謝他們認可並讓 APP13007 為其創新且具影響力的龐大產品組合中的有價值的新成員。」

Adalvo 執行長Anil Okay表示：「此次合作展現了 Adalvo 持續致力於拓展關鍵治療領域中新穎且具差異化治療方案的可近性。我們很高興能與台新藥合作，將這項重要的眼科產品帶入全新市場。」