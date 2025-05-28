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AI軟體中緊追美 郭智輝：美不希望台製硬體流向中國

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國AI軟體能力遭中國緊追，經濟部長郭智輝表示，美國國安系統非常重視此事，不希望台灣製造硬體流向中國太多。本報資料照片
美國AI軟體能力遭中國緊追，經濟部長郭智輝表示，美國國安系統非常重視此事，不希望台灣製造硬體流向中國太多。本報資料照片

AI軟體的世界裡，美國是世界第一，第二名就是中國，經濟部長郭智輝28日透露，美國國安系統非常重視此事，美國不希望台灣製造的硬體，有太多流向中國，讓中國可以發展，這是美國策略。

郭智輝28日在網路節目「筱君台灣PLUS」表示，這一次的關稅大戰中，美國總統川普除了給其他國家壓力外，也要求美商回到美國投資，包括Apple投資5000億美元，NVIDIA投資5000億美元等，台商在其中扮很重要的角色，因為與AI有關的硬體製造，都是委託台灣廠商生產，因此，他們有一項條件，就是在美國落地生產。

郭智輝表示，這對美國而言，是安全問題，就像NVIDIA執行長黃仁勳講的，「中國已經追到美國了，你回頭一望，就看到中國的身影」，在AI軟體的世界裡，美國是世界第一，中國是世界第二，「所以美國現在他們的國安系統，非常的對這件事情非常的重視他不希望台灣製造的硬體太多流到中國，讓他們去發展，這是美國的國家策略」，台商要服務美商客戶，當然也是要靠近他們。

郭智輝認為台商與美商各有特色與專長，美商研究創新，台商發展製造，各自發揮特色與互補，不只AI，其他產業也可以跟進此種模式，可降低成本並且創造更佳效益，台商不管是在台灣製造，還是在移往美國製造，都能造福世界。

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