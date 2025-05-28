怎忍心不撥補？郭智輝發聲：想把3000億還台電

補貼1000億元給台電一案，不斷地以各種樣貌出現在政府預算，最近再度出現在行政院在4100億元特別條例中，經濟部長郭智輝28日對立法委員動之以情，要大家想想在颱風天的時候，台電工作人員冒著生命危險為大家搶修恢復電力，「台電這麼重要，你怎麼忍心不撥補台電？」

郭智輝28日在「筱君台灣PLUS」節目，接受主持人廖筱君專訪。郭智輝說，他完全無法了解，明明政府有錢，為何在野在要把撥補的預算刪掉，台電的虧損不是因為核能除役，而是因為幾年前的俄烏戰爭，導致燃料成本大漲，台電因此虧損6000億元。

政府編列500億元補貼台電，並兩次增資共2500億元，郭智輝說，「還差3000億元，所113年、114年都編列了1000億元的預算要來撥補台電」，希望能穩健台電的經營。

政府為了穩定物價而造成台電的負擔，郭智輝說，台電其實是沒有必要負擔的，「現在政府有錢了，那我把3000億元歸還給你（台電），每年編1000億歸還給你」。

郭智輝表示，台電缺錢所以去跟銀行借錢，現在已經借到負比率90％左右，銀行提高利率，這對台電是雪上加霜，一年光是利息支出就3、4百億元，若財務能回歸正常，可以拿到比較低的利息，再發個永續債券，一年利息可以減至1、2百億元，將有利於台電的經營，員工士氣也可獲得提升。

郭智輝要大家回想，颱風天停電的時候，台電弟兄冒著生命危險，幫大家復電時，「大家有沒有想一下，台電這麼重要，你怎麼忍心說不撥補台電」，他認為政府應該要撥補台電，懇請立委支持行政院撥補1000億元給台電。

郭智輝透露，他跟總統賴清德與行政院長卓榮泰下鄉時，產業都說「不要給我1萬元，給我電不漲價」，持續不斷有業者反應電價不要再漲。