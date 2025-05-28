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主計總處最新通膨率預測1.88% 近五年最低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計長陳淑姿。記者杜建重／攝影
主計長陳淑姿。記者杜建重／攝影

行政院主計總處28日舉行經濟預測記者會，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，下修0.06個百分點，不僅回落至2%通膨警戒線之下，也是近五年最低。

談及國內物價情勢，主計總處主計長陳淑姿指出，雖外食費及房租漲勢延續，以及水果供量較少致價格仍處高位，惟隨國際油價及農工原物料價格下跌，加上新台幣對美元走升，可抑低進口物價，舒緩國內物價上漲壓力。因此，下修今年通膨率。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰補充說，今年前四個月物價仍比較高，部分因素是水果價格高，雖然目前還是高，但是水果價格已經慢慢下來，因此預期食物類的漲勢增幅也可以慢慢趨緩下來，這都將使得整體物價壓力低一點。

此外，蔡鈺泰還提到，此次預測民間消費成長為1.64%，較2月下修0.48個百分點，主因「消費信心問題」，由於對等關稅政策造成全球經貿不確定性升高、金融市場劇烈波動等皆不利消費信心，抑制部分成長力道。

通膨 消費者物價指數 新台幣 壓力

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