關稅衝擊估全年經濟成長3.1% 上下半年落差歷年第4大

川普2.0對全球政經局勢帶來極大不確定性，主計總處今天最新經濟預測，僅微幅下修2025年經濟成長率至3.10%，由於對等關稅暫緩上路，這段時間廠商大舉拉貨讓出口衝出亮眼表現，但也提前預支下半年成長動能，估今年上半年經濟成長5.35%，下半年卻大幅滑落僅剩1.00%，上下半年差距高達4.35個百分點，是歷年差距第4大。

主計總處說明，上半年拉貨效應強勁，出口大幅優於預期，但關稅不確定性確實打擊投資、消費信心。

主計總處今天公布經濟預測，估2025年全年經濟成長率為3.10%，關稅陰影籠罩之下，仍僅微幅下修0.04個百分點。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，人工智慧（AI）與高速運算等科技應用需求殷切，而且輝達GB200散熱技術問題已解，高階資通產品供應瓶頸排除，「AI需求比預期來得強」；加上美國對等關稅有90天緩衝期，拉貨潮湧現，今年上半年出口確實很強勁。

主計總處預估今年上半年商品出口2757億美元，年增22.55%，下半年動能轉弱，出口2420億美元，年減3.20%，全年出口5177億美元，仍創歷史新高，且年增8.99%。

外界關注關稅措施對台灣經濟衝擊，蔡鈺泰說明，對等關稅談判還在進行中，主計總處關稅設定參考牛津經濟研究院（Oxford Economics）5月最新預測的情境，假設多數國家最終關稅稅率與基準關稅10%相近，台日韓稅率一致，中國30%，以及2025年全球經濟成長下修至2.3%。

不過蔡鈺泰也說，川普「隨時都在變」，談判結果及後續發展很難說，如果有明確、具體進展，主計總處會考慮進行衝擊評估，掌握對整體經濟情勢的影響，但短時間很難做到比照經濟預測的全面性細部數據。

儘管對等關稅暫緩上路，在這期間，廠商大舉拉貨讓出口衝出亮眼表現，但也提前預支下半年的成長動能。主計總處預測，今年上半年經濟成長5.35%，下半年僅剩1.00%，上下半年差距高達4.35個百分點，是歷年差距第4大，前3大依序是金融海嘯的2008、2009年，以及2003年SARS時期。

觀察2025年全年經濟表現，輸出實質成長11.44%，上修3.83個百分點，但民間消費實質成長1.64%，下修0.48個百分點，民間投資成長5.77%，下修0.41個百分點。

蔡鈺泰說明，關稅政策帶來的不確定性，確實影響廠商投資意願，金融市場持續波動則影響消費信心。

媒體關切近期新台幣升勢強勁，是否削弱經濟成長動能，蔡鈺泰表示，如果價格不變，單是匯率變動就會吃掉廠商獲利，因此匯率直接影響出口，進而牽動進口，而後還有一連串連鎖反應，如果出口下滑、廠商錢賺得少，影響將擴及可支配所得、消費動能。

蔡鈺泰補充，主計總處雖然沒有預測匯率，但這次經濟預測的匯率設定已較前次升值。

物價方面，主計總處預測今年消費者物價指數（CPI）上漲1.88%，下修0.06個百分點，繼2022年至2024年通膨率連續3年超過2%後，終於滑落至2%以下。

蔡鈺泰表示，外界認為美國關稅政策推升通膨，但關稅政策可能削弱需求，連帶影響國際油價及原物料價格下跌，加上新台幣對美元走升，綜合來看，對國內物價影響仍是下拉力道較顯著。