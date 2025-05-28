SEMI 針對《貿易擴張法》232條國安調查 提出三大政策建議

國際半導體產業協會（SEMI）於近日針對美國政府依《貿易擴張法》第232條，所啟動的半導體及製造設備進口國安調查，代表全球半導體產業正式提交意見書。SEMI提出三大政策建議，以及認為關稅措施設計應兼顧三原則。

SEMI表示，為強化美國本土供應鏈與產業韌性，政策設計應著眼長遠、務實可行，同時兼顧創新動能與整體產業競爭力，從而鞏固國家安全與經濟發展。

意見書中也指出，若以大範圍、未經預告的高額關稅調整貿易條件，可能改變既有貿易流向，影響與盟友國間長期建立的合作關係，進而提高取得關鍵資源投入的難度，對美國本土產業的創新力與競爭力，將造成潛在壓力。相關政策制訂應以可行性、長期性且具前瞻性的方式推動，兼顧美國本土產業，強化國際供應鏈的韌性與穩定性。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，半導體是一個由全球協作驅動的產業體系，政策推動更應兼顧產業實況與國際合作。台灣長期在晶圓製造及封裝測試領域發揮關鍵價值，SEMI將協助政府與產業緊密合作，並攜手全球夥伴共同推動開放、永續、共榮的產業發展。

上述意見書中提到，全球半導體供應鏈高度分工，許多關鍵環節仰賴具備專業能力與資源的少數企業，且多數合作夥伴分布於與美國維持長期戰略關係的國家，對美國國內產業發展與出口市場均至關重要。SEMI也認為，推動友岸外包（friend-shoring）的合作模式，深化與理念相近的夥伴關係，將有助於建立更具韌性與信任基礎的全球供應鏈。

在此背景下，SEMI提出三項政策建議，強調應深化與志同道合夥伴的合作機制，並延續與優化投資誘因，吸引長期資本投入與產能擴建，同時建立半導體人才發展戰略，擴大STEM教育、加強技術職能訓練，並鼓勵留才具備先進技術背景的高階國際人才。

另外，針對潛在的關稅或進口配額政策，SEMI也表示，若美國商務部在《貿易擴張法》第232條下認定有國安風險，並啟動貿易調整，相關措施設計應可遵守三原則，包括具精準性，並漸進採分階段推動，同時保留彈性，以避免對既有供應鏈造成不必要影響。政策應考量不同類型半導體、半導體製造設備及其衍生產品的產業特性與供應鏈結構，並評估關鍵投入品的取得難易，以及將部分供應環節從非盟友國轉移至盟友國的可行性與影響。