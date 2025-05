美啟動半導體232條款調查 SEMI籲審慎推動關稅政策

SEMI 國際半導體產業協會近日針對美國商務部依《貿易擴張法》第 232 條(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962)所啟動的半導體及製造設備進口國安調查,代表全球半導體產業正式提交意見書。SEMI 建議,為強化美國本土供應鏈與產業韌性,政策設計應著眼長遠、務實可行,同時兼顧創新動能與整體產業競爭力,從而鞏固國家安全與經濟發展。

意見書中指出,若以大範圍、未經預告的高額關稅調整貿易條件,可能改變既有貿易流向,影響與志同道合的盟友國間長期建立的合作關係,進而提高取得關鍵資源投入的難度,對美國本土產業的創新力與競爭力將造成潛在壓力。SEMI 呼籲相關政策的制定,應以可行性、長期性且具前瞻性的方式推動,同時兼顧美國本土產業,以強化國際供應鏈的韌性與穩定性。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,「半導體是一個由全球協作驅動的產業體系,政策推動更應兼顧產業實況與國際合作。台灣長期在晶圓製造及封裝測試領域發揮關鍵價值,SEMI 將持續發揮國際平台的影響力,協助政府與產業緊密合作,並攜手全球夥伴共同推動開放、永續、共榮的產業發展。」

SEMI 意見書提出三大政策建議,推動全球協作與產業共榮,SEMI 意見書表示,全球半導體供應鏈高度分工,許多關鍵環節仰賴具備專業能力與資源的少數企業,且多數合作夥伴分布於與美國維持長期戰略關係的國家,對美國國內產業發展與出口市場均至關重要。

SEMI 也表示,推動「友岸外包(friend-shoring)」合作模式,深化與理念相近的夥伴關係,將有助於建立更具韌性與信任基礎的全球供應鏈。在此背景下,SEMI 提出三項政策建議,強調應透過深化制度互信與國際協作,提升美國產業能量與供應鏈穩定性,同時避免過度依賴高額關稅或進口配額所帶來的風險。

SEMI 的三項政策建議分別是,

一、深化與志同道合夥伴的合作機制:美國半導體與設備產業高度仰賴來自全球、歐亞等關鍵盟友國的供應與協作。SEMI 強調,應持續強化跨國制度互信與合作機制,作為提升全球供應鏈穩定性與技術創新力的核心策略。 二、延續與優化投資誘因:持續推動 CHIPS Act、先進製造投資抵減稅額(Investment Tax Credit, ITC)與美國投資加速器計畫等政策工具,吸引長期資本投入與產能擴建,並簡化法規流程,提升設廠效率與成本競爭力。 三、建立半導體人才發展戰略:因應人才需求,SEMI 建議擴大 STEM 教育、加強技術職能訓練,並鼓勵留才具備先進技術背景的高階國際人才,支撐產業長遠發展。

針對潛在的關稅或進口配額政策,SEMI 表示,若美國商務部在《貿易擴張法》第 232 條下認定有國安風險並啟動貿易調整,相關措施應具精準性,並採分階段推動,避免對既有供應鏈造成不必要影響。SEMI 也指出,政策應考量不同類型半導體、半導體製造設備(SME)及其衍生產品的產業特性與供應鏈結構,並評估關鍵投入品的取得難易,及將部分供應環節從非盟友國轉移至盟友國的可行性與影響。

針對潛在的關稅政策,SEMI 進一步建議美國政府,可以遵循三項原則:

一、精準性(Targeted):聚焦實際風險來源,避免政策適用範圍過廣,影響無相關的半導體子產業。 二、漸進實施(Phased):採取逐步、分階段的方式推動政策,讓產業有充足時間進行調整與應對,並降低對既有供應鏈的衝擊。 三、保留彈性(Flexible):設立排除機制(Exclusion)與產業諮詢與溝通的管道,避免同一產品於多項政策下遭遇重複課稅(Tariff Stacking),影響關鍵材料與零組件供應的穩定性與可預期性。

SEMI 認為,半導體產業的永續發展仰賴開放合作、長期投入與制度信任。未來,SEMI 將持續發揮國際平台的關鍵角色,與各國政府與產業緊密協作,同時深化與歐洲、亞洲等志同道合夥伴的全球連結,攜手推動產業在國際競爭與地緣變局中持續穩健前行。