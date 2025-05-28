主計總處 GDP 預測3.1% 上半年爆衝5.35%、下半年急墜1%

行政院主計總處28日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，修正今年全年經濟成長率為3.10%，較今年2月預測下修0.04個百分點，勉強「保3」，而這也是美國總統川普4月宣布對等關稅政策以來，主計總處首度公布經濟成長率預測。

值得注意的是，上半年受惠AI與高效能運算等科技應用需求殷切，上半年經濟成長5.35%，但下半年因為美國與各國貿易關稅談判結果、AI科技發展與應用進程、地緣政治情勢變化、各國貨幣走勢，以及我國財政及相關政策對減輕關稅衝擊及穩定物價效果等不確定因素影響，主計總處對於下半年經濟成長預測僅剩1%。