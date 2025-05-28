貿協調查：預期未來3年美國關稅逾20%企業比例倍增

美國總統川普關稅政策牽動供應鏈布局，貿協今天公布經貿指數調查，預期未來3年美國關稅超過20%的企業比例，是去年底調查的3倍，顯示廠商認知高關稅將被視為常態。此外，已在美生產或計劃赴美的企業比例，合計增加至12.9%，不會赴美的比例則較去年下降。

外貿協會今天公布2025年首輪經貿指數調查結果，「外銷預期指數」為27.8（中立值50），較去年底調查時明顯下滑，顯示企業對外銷前景態度轉趨保守。出口企業關注的風險調查結果顯示，「地緣政治」和「經濟波動」超越去年居首的「經營成本」，成為企業關注的2大主要風險。

貿協表示，企業對於川普2.0的影響時長的看法分歧，約6成認為川普影響僅在任期內，任期結束全球經貿情況就能回穩，但也有4成的企業預估影響會超過其任期，其中更有11.3%的受訪企業主認為，川普可能從此建立新的國際經貿秩序。

貿協表示，預期未來3年美國關稅將「超過20%」的企業比例是去年底調查時的3倍，顯示市場已在考慮高關稅成常態的可能性。儘管如此，企業評估自身「關稅成本轉嫁能力」反而上升，「完全自行吸收成本」的比例下降，顯示企業正積極透過策略調整，提升其市場定價與供應鏈的應變能力。

在生產布局方面，貿協表示，多數企業對赴美生產仍持觀望態度，但「已在美生產」或「計劃赴美」的比例合計增加至12.9%。同時，表示「不可能」赴美的比例從去年底的21.1%下降至15.5%，顯示川普2.0影響下，企業在全球生產布局考量上保持彈性。

面對日益複雜的國際經貿環境，貿協表示，台灣企業整體的風險應對準備度在過去半年有所提升，除了分散市場等傳統方式外，企業亦著手建立更深層次的地緣經濟風險應對措施，尤其是在「增加財務韌性」與「提升地緣經濟分析能力」這2項先進策略上的進步最為明顯。

貿協表示，2025年首輪「貿協經貿指數」（TAITRA INDEX）調查於今年4月10日至22日執行，調查對象涵蓋具代表性的國內外台灣企業主與高階經理人，共回收有效問卷1100份。