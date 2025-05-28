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工商界「不希望再升了」！ 三三會林伯豐喊話央行穩匯

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
三三企業交流會理事長林伯豐指出，台幣對美元近期升勢明顯，其他國家升值幅度都沒有台灣大。圖／本報系資料照
三三企業交流會理事長林伯豐指出，台幣對美元近期升勢明顯，其他國家升值幅度都沒有台灣大。圖／本報系資料照

台幣近期強勢升值，匯價見到「2字頭」，台幣兌美元今（28）日早盤又以升值1.3分開出，一度升破29.9元。三三企業交流會理事長林伯豐今出席例會時接受媒體聯訪，表示「不希望（台幣）再升了」，喊話央行穩定匯率，還呼籲對台灣經濟不利的事情，政府都不應該做，否則會成為台灣的罪人。

林伯豐指出，台幣對美元近期升勢明顯，其他國家升值幅度都沒有台灣大，企業界對此高度關注。他憂心地說，匯率穩定對企業來說極為重要，若震盪幅度過大，將對產業造成嚴重衝擊，「我們應該警惕」、「既然升值到這裡，就不需要再升」，他希望央行能妥善穩定匯率，工商界都普遍希望外匯穩定。

賴清德總統宣示政府成立主權財富基金(Sovereign Wealth Fund，簡稱SWF)構想，引起各界矚目。林伯豐今建議，設立主權基金資訊應透明化，且投資標的應以對經濟有益為原則。他提出三點建議：首先，主權基金應透過立法明確規範其投資對象，並確保對經濟發展有實質助益；其次，不應僅為配合美國要求，「要避開美債，不該投資美債」；最後要釐清基金用途，說明對台灣可能帶來哪些幫助，並強調公開透明的重要性。

林伯豐指出，全球正積極發展AI，而AI產業所需資源龐大，包括電力與人才，「現在全球都在發展AI，AI用電多，也需要培養人才，所以對人才的培育這方面，用主權基金來做，我們是認同的，但如果是配合美國，是不對的」。若主權基金只是為了配合美國而設立，將失去意義。

林伯豐 央行 台幣 匯率

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