寰宇新聞台也在內 NCC曝：50家廣電業下半年執照屆期

NCC因委員人數不足，無法審議廣播與電視台換照，NCC今天表示，下半年有50家廣電業者執照陸續到期，包含有線電視系統名城，以及亞衛旗下的寰宇新聞台等頻道；目前NCC業務費預算解凍1成，維運上可以多延後半個月，預計維運到10月中旬。

立法院交通委員會今天處理113年度國家通訊傳播委員會（NCC）主管預算凍結案計15案，並審查114年度NCC預算凍結案計2案。

NCC目前委員僅3人，由於委員人數不足，無法審議廣電事業執照等重大議案。國民黨立委洪孟楷、魯明哲都關注是否影響頻道執照審理。

NCC代理主委陳崇樹今天表示，今年上半年有37家衛廣事業執照到期，下半年則有50家，目前無法換照並非業者問題，因此已經發函系統、平台業者，基於保障視聽眾權益為由繼續播出頻道，另也因NCC無法召開委員會議，系統業者要下架基本頻道也無法審查。

陳崇樹解釋，這些廣電事業不是沒有換照成功，而是處於換照程序，概念上類似效力未定。

根據NCC資料，下半年執照屆期的包括34家無線廣播、15家衛廣事業（共31個頻道）以及1家有線電視系統名城。亞洲衛星電視旗下的亞洲衛視綜合台、美食星球頻道、梅迪奇藝術頻道、寰宇新聞台，龍華數位媒體科技股份有限公司旗下的龍華洋片等，以及原住民族電視台等共31個頻道，下半年皆面臨須換照程序。

立法院交通委員會今天也審查NCC今年度預算凍結案，業務費預算1成解凍，金額為335.4萬元。由於NCC今年業務費已遭大減5成，NCC主秘黃文哲受訪表示，過去估算1個月約需700萬元，這次解凍300多萬元，只能多維持半個月運作到10月中，屆時仍有業務費不足的問題，持續尋求各類解決方案中。