「避險資產」美債光環褪色！投資人如何趨吉避凶？

最近，美國總統川普所引發的貨幣戰，導致全球匯市大亂，尤其，上週美債殖利率連續兩天站上5％的大關，向來的「避險」資產頓時變成「高風險」標的，顛覆過去的認知，市場紛紛關切美債的「避險資產」光環是否消失中？而處在混沌時代的投資人，與其四處打聽消息，不如看懂三大數據，較有機會趨吉避凶。





5月22日，美國眾議院通過川普政府的預算法案，導致投資人擔憂美國財政的持續性風險，進一步促使美國政府公債殖利率急速上揚，不管是各國央行或是法人、散戶，均在拋售長年期債券，導致美債5年與30年利差一度突破100個基點（一個基點為0.01個百分點），創下2021年10月以來的新高紀錄。

為何這一波投資人紛紛轉賣美債？主因是擔心美國財政赤字持續攀升，進而降低對美債的信心。

台新投顧協理王凱民查閱美國的財政數據指出，1年期以內的國庫券，帳上大概有6.1兆美元，意即今年內至少有6兆美元以上的美債會到期，所以美國政府必須發行新債以換舊債，壓力確實不小。

王凱民進一步分析，導致美國債務不斷攀升的原因，分別是2017年底川普推出1.0版的減稅政策，2020年新冠疫情期間，川普、拜登兩任總統均大灑幣因應，緊接著又推出晶片法、通膨法等各種沒有「對等收入」的法案，在上述種種因素加疊下，讓美國的財政更為惡化。

根據美國政府公開的財政數據顯示，2024會計年度（2023年10月1日至2024年9月30日）的收入約4.9兆美元、支出卻高達6.9兆美元，約有2兆美元的赤字。今年年初，債務已來到36兆美元大關，如以此速度推進，預計2026年初，將達到38兆美元。

與其看川普TRUTH Social說什麼？不如盯緊三大指標

過去，美債確實是投資人最安全、最愛的避險資產，這次川普宣布「對等關稅」時，因股市修正導致流動性問題，轉而賣美債以增加流動性，將資金抽離美國以達避險需求，促使債券價格下跌，殖利率上升。當各界對美債信心不足時，市場也開始議論美債的「避險資產」光環是不是正在消失中？

這對長期靠「美債」支領穩定利息的法人或投資者來說，絕非好事。不過，與其每天看川普在「TRUTH Social」說什麼？不如盯緊這三大指標，更能掌握情勢，做出理性的決策？

這三大數據包括美國的CPI（消費者物價指數）、10年期美債殖利率，以及VIX（恐慌指數）。

為何這三大數據如此重要？通常，央行會升息藉此抑制通貨膨脹，達到物價控制的目的，這就是近月來，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在川普不斷喊話下，仍遲遲不肯鬆口降息的原因所在，他擔心在關稅戰2.0之下，美國會再度迎來通膨，寧可將子彈先扣在手裡，也不想冒險幫「預期的通膨」添上一把柴火。

當物價上漲時，聯準會為壓制通膨，通常會藉助升息或延後降息以緩解物價上漲，而基準利率正是殖利率的基礎，所以聯準會升息時，殖利率也會跟著上揚。2022年，當美國通膨爆表時，10年期美債殖利率就從1.5％飆漲至4％左右。

一旦政府的財務赤字上升，多數國家會發行債券以彌補缺口，這恐導致債券供過於求，引發債券價格下跌，最終迫使殖利率上升以吸引買家進場。2023年，美國財政赤字突破2兆美元時，美債殖利率就衝破5％，暴力升息也是主因之一。

三分之一投資術：短期債券、股票型ETF以及現金

第三個數據是VIX（恐慌指數）。當市場恐慌時，例如發生戰爭、金融危機、政治人物放話嚇壞投資人等，資金會逃向「最安全的美債」（數十年來美債相對穩定安全）避險，當人們搶買美債時，會導致債券價格上漲，殖利率就會下降。例如2020年，爆發百年一見的新冠疫情時，聯準會大幅降息，加上投資者轉進「美債」避風港，導致10年期美債殖利率從1.8％下挫至0.5％。

這三股力量不斷拉鋸，最終誰勝出，取決於變動的經濟數據。如果CPI爆升，例如年增率4％，財政部又宣布加發國債，「通膨+赤字」就會導致利率上升；如果是CPI下跌，又遇上戰爭（例如2022年2月爆發俄烏戰爭），促使「避險情緒」升高，利率則會下跌。

如果數據好壞參半，通膨低但經濟衰退，市場會來回拉扯，利率會進入盤整期。

對一般投資人來說，較難分辨CPI到底年增率多少、殖利率多高才算是嚴重的訊號。不如每週專注兩大重點，首先是看美國財政部的最新發債計畫，「長期債券」是否有增加？再來是看CPI／非農就業數據是否符合預期？

例如CPI高於預期，政府又發新債，可賣出長期債券ETF（如TLT）。

如遇到重大事件時，再監測「恐慌指數」VIX，當VIX暴漲時，利率會下降，優先押注避險商品；反之，VIX正常但通膨數據升高時，利率會上升。

例如非農就業數據不理想，VIX又突破25時，可買進短期債券ETF，如SHY ETF，這是iShares發行的1至3年期美國公債ETF，主要持有美國公債的存續期都在2年以下，價格波動較低。

如果投資人真沒時間看數據，也看不懂，可以將資金分成三份，投資抗升息的短期債券、有機會參與景氣好轉的股票型ETF，以及保留1／3的現金，一旦出現股市重挫時，可以逢低買進。

王凱民建議，投資貴在「紀律」而非道聽途說，設定好指標數據的規則，例如殖利率上升破4.5％就減債，比每天猜政策方向、解讀川普或鮑爾的談話，來得實在。

何謂VIX（恐慌指數）？

（本文出自2025.05.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）