全球穩定幣立法 陳冲：盼台灣不會缺席

新世代金融基金會董事長陳冲28日表示，許多人選前一套、選後一套，川普也難例外，但關於數位資產，川普卻是前後一致。2024年7月28日川普出席比特幣大會拉票，當場難免一堆選舉語言，但披沙揀金，卻也迸出兩句其他國家領袖不敢開口的指標原則，一是任內絕不發行央行數位貨幣（will never be a CBDC），另一則是要創建穩定幣安全、負責擴展的架構。不論對錯，背後有無深層目的，「比起憚於表態者，要有魄力多了！」

川普就職後次日，白宮即發布禁發CBDC的行政命令，劍及履及，兌現政見。2025年1月17日更自個發行Trump Meme（迷因幣），且為規避法律責任，還聲明無意成為投資或證券交易標的，大走偏鋒，期間又爆出川普家族營利傳聞，加密產業與內閣過從甚密等，媒體甚至盛傳第一家庭加密資產已達數十億元。

所幸國會議員先後提出三套穩定幣法案，有意補強，但因涉及總統與家人圖利，爭議太大，2025年5月8日傳出法案在參議院以一票之差未能通過，幣圈為此更議論紛紛，不堪聞問的利益糾葛不脛而走，十天後參議院又亮綠燈，國會開始審查，觀眾心情如坐雲霄飛車。

陳冲說，他從2006年底起，即在報端建議央行，就數位時代貨幣新型態預為籌謀，近十餘年也有多篇文章，呼籲研究數位法幣，當然也涉及穩定幣（法定貨幣2.0）。觀察邇來數位時代發展趨勢，以及全球穩定幣的演變，對數位資產（加密資產）在台灣的發展，雖然已配合大環境演變，但對CBDC已不敢奢望。

陳冲表示，2019年他曾相當看好Diem（臉書的穩定幣Libra），尤其是FB結合歐美二十商業巨擘，勢將重寫世界支付體系版圖，當然此舉也震動美國貨幣主管機關，表示不歡迎的態度。聯準會主席鮑爾在四年前（2021年7月14日），即曾明白表態，有CBDC就不必用穩定幣，以致盟友紛紛退出，臉書集團（改名Meta）知趣也知難而退，如今川普既明言不發CBDC，又規劃就穩定幣立法，形勢改易，難怪上周Meta已蠢蠢欲動，釋出重啟穩定幣的風聲。

雖然美國加密產業，因利益夾纏，已被譏為沼澤資產（swamp asset），引發西方媒體側目，但美國朝野政黨、行政立法部門，對穩定幣仍展現高度興趣，這與美國債台高築（本年底有九兆美債屆期需延展），需藉穩定幣的擴增，確保國債的買盤，不無關係。

財長貝森特日前在眾院作證時，即「暗示」美元穩定幣有助債券續發（甚至講出兩兆美元的金額），應該已明白揭示司馬昭之心。不過國會討論法案過程時，對於各界關心的不法圖利及內線交易問題，勢必要有所交代，「否則美國可能陷入野蠻遊戲的叢林」。

美國需要美元穩定幣為國債續命，已如前述。至於其他國家，雖未必如此急迫，但也深知事關虛擬經濟的話語權，又涉及未來擺脫weaponization of the dollar的契機，因此在歐盟（MiCA）、英國、新加坡及日本，近年均紛紛立法，為本國貨幣穩定幣鋪路，以展現企圖心。

陳冲說，今年3月與香港財經事務局許局長晤面，承告香港也正努力中，果不其然，上周香港立法會通過穩定幣條例，「看樣子台灣應該要加把勁了！做或不做，總要有個答案吧」。

2009年比特幣問世，同年周小川抨擊國際貨幣體系，其實一場貨幣戰已經悄然開打。十餘年來，北京在CBDC方面已顯然領先，避攖其鋒，川普喊出比特幣戰略儲備，並轉而推動穩定幣，為美國兩大隱憂美元美債另闢戰場，自有其戰略考量。

陳冲表示，台灣政府經數年掙扎，似已體認虛擬經濟存在的現實，數月前也同意將於6月提出包含穩定幣的虛擬資產法律草案，以利產生虛擬資產的台幣計價單位，也可奠定RWA代幣化的基礎，將有助國內鏈上金融的發展，吾人樂觀以待，希望在全球穩定幣立法聲中，台灣不會缺席。