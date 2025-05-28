三三會林伯豐：成立主權基金應避開美債 要有明確用途

三三會28日舉行5月例會，理事長林伯豐在會前受訪表示，新台幣兌美元升值雖然已較平穩，其他國家貨幣升值幅度沒有台灣大，工商業界盼匯率穩定，希望央行能夠穩匯。對於總統賴清德宣布將成立主權基金，林伯豐表示，主權基金設立應該避開美債、有明確用途，資訊應透明化，投資對象是對經濟有幫助的。

林伯豐表示，「新台幣升值目前看起來已平穩，但是其他國家升值幅度沒有台灣大，這一點值得我們警惕，工商企業界期待的是穩定的外匯，上下幅度不要太大，這應該是央行可控制的。穩定的匯率很重要，現在既然已升到這裡就不要再升了」。

針對賴清德總統5月20日發表就職周年談話時，宣布將成立主權基金。林伯豐表示，成立主權基金應他有三點看法。第一，應立法進行，要有明確投資對象才能對經濟有幫助；其次主權基金應該避開美債，不可是因為美國的要求來進行，這段時期台灣會發起要成立主權基金，「大家都知道是什麼原因」，不應該投資美債；第三，主權基金應有明確用途，究竟要做什麼？對台灣有何幫助？應該講清楚，要資訊透明化，例如全球都在發展AI及相關人才培育，但若是為了配合美國，就不應該。

林伯豐隨後在致詞時表示，2025年5月17日核三廠2號機除役，台灣進入「非核家園」，台中火力電廠發電量增加了50%。517廢核後，造成電力成本增加、電力供給不足、空污嚴重無法達到減碳目標也危害國民身體健康等。

林伯豐表示，半導體和AI產業是台灣未來的重點發展產業，輝達（NVIDIA）董事長黃仁勳日前在台發表演講，特別強調能源議題的重要性，並呼籲台灣政府正視能源政策，需要各種形式的能源，包括風力、太陽能與核能，台灣應該興建核電廠，以達到供電穩定及淨零碳排，不應將核能污名化。

因此他建議政府應採取以下措施：

一、檢討能源政策及能源配比，將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

二、立法院已三讀通過核子反應器設施管制法修正草案，應盡快向核安會提出延役申請，只要在安全無虞下核三、核二、核一都應該重啟。

三、保留核能為基載電力，至少占30%發電量，運用新一代安全的核能技術，包括小型模組化（SMR）或第四代反應器發展核電，例如：比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐投資10億美元，2030年興建345MW的核電廠。

四、台灣能源結構必須轉型，核能未來仍是重要能源來源，需要培養具備核能技術的人才，確保能源安全。

五、台電累計虧損已達新台幣4,660億元，只有持續發展核電才能解決台電長期虧損的問題。

林伯豐說，三三會上周組團前往日本山梨與靜岡縣參訪醫療產業，並舉辦台日醫療產業研討會，在山梨縣、靜岡縣各辦1場企業商談交流會，静岡縣鈴木康友知事、山梨縣石寺淳一副知事親自出席，當地企業約100家參加，台日企業均認為醫療健康產業結合AI和大數據，是未來台日企業在醫療產業的合作方向。