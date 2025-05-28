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全球最低稅負制來襲！PwC 籲台企提前因應布局

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠全球最低稅負制研討會合照。業者提供
資誠全球最低稅負制研討會合照。業者提供

由OECD主導的「全球最低稅負制」（Pillar 2）在2024年在歐盟、越南、加拿大等國落地實施，預計2025年新加坡、香港也將陸續跟進。專家提醒，該制度將對全球跨國企業課徵最低15%的實質稅率，對長期依賴低稅率國家設點的台資企業形成直接衝擊，不僅加重稅負，也大幅提升合規難度與成本。

為協助台資企業掌握政策變化、規劃因應策略，資誠聯合會計師事務所26日舉辦「全球最低稅負制最新動態：台商因應與美國政策解析」研討會，邀集美國PwC稅務專家與財政部賦稅署代表，解析支柱二法令最新發展、技術應用與台灣政策進程。

資誠稅務法律服務營運長許祺昌表示，當前國際政經局勢與AI科技發展持續推動稅制轉型，Pillar 2作為全球反避稅核心手段，將深刻改變跨國企業的稅務管理模式，企業務必提早因應。

PwC美國團隊Doug McHoney與Mike Olecki於會中分析川普政府時期美國的Pillar 2政策脈絡及全球立法動態，並實際展示PwC自研的「Pillar 2 Engine」雲端合規工具，協助企業實現自動計算、模擬與申報一站式作業。

資誠國際稅務主持會計師曾博昇也分享台資企業目前的因應作法，提醒企業不可忽視Pillar 2與CFC等法規交錯影響所帶來的合規挑戰，建議採取標準化流程與系統工具強化內控，降低風險。

財政部賦稅署署長宋秀玲則說明台灣政府對Pillar 2的觀察與規劃，強調將持續研議接軌國際的可行方案，為企業提供明確政策指引，協助台商穩健因應全球稅務變局。

資誠 美國 台資

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