永續航空燃油標準來了！SAF國家標準出爐並納強制檢驗

上個月由星宇航空搶頭香，導入具備為ISCC CORSIA國際認證標準SAF（永續航空燃油），由中油公司供應。因應低碳運輸重要趨勢，經濟部標準局訂定SAF國家標準，並將SAF納為強制性檢驗範圍，確保品質符合規範及協助航空業達成淨零碳排政策目標。

標準局表示，行政院已將SAF列為我國減碳旗艦行動計畫之一，標準局配合計畫推動時程，已分別參考國際標準ASTM D7566及ASTM D 1655，制定、修訂公布CNS 16221「含合成烴航空燃油」及CNS 2558「航空燃油」，就不同製程產製的SAF訂定品質項目，例如：總硫含量、蒸餾性質、銅片腐蝕性、熱安定性等要求及檢測方法，作為國內航空燃油製造產業依循的規範。

SAF主要以廢食用油等非石化原料製成的航空燃油，相較於傳統石化煉製的航空燃油，SAF具有減碳優勢，交通部已明訂2030年SAF使用要占總航空燃油使用量5%的目標。