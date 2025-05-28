永續航空燃油標準來了！SAF國家標準出爐並納強制檢驗
上個月由星宇航空搶頭香，導入具備為ISCC CORSIA國際認證標準SAF（永續航空燃油），由中油公司供應。因應低碳運輸重要趨勢，經濟部標準局訂定SAF國家標準，並將SAF納為強制性檢驗範圍，確保品質符合規範及協助航空業達成淨零碳排政策目標。
標準局表示，行政院已將SAF列為我國減碳旗艦行動計畫之一，標準局配合計畫推動時程，已分別參考國際標準ASTM D7566及ASTM D 1655，制定、修訂公布CNS 16221「含合成烴航空燃油」及CNS 2558「航空燃油」，就不同製程產製的SAF訂定品質項目，例如：總硫含量、蒸餾性質、銅片腐蝕性、熱安定性等要求及檢測方法，作為國內航空燃油製造產業依循的規範。
SAF主要以廢食用油等非石化原料製成的航空燃油，相較於傳統石化煉製的航空燃油，SAF具有減碳優勢，交通部已明訂2030年SAF使用要占總航空燃油使用量5%的目標。
標準局指出，除了追求減碳目標外，確保品質至關重要，因此已將SAF納入應施檢驗範圍，進口或國內產製產品均須檢驗符合CNS 16221或CNS 2558國家標準規定，以確保SAF供應鏈所供應的產品符合國家規範要求。
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