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永續航空燃油標準來了！SAF國家標準出爐並納強制檢驗

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部標準局訂定SAF（永續航空燃油）國家標準，並納為強制性檢驗範圍。一個月前，星宇航空上月已向中油購入具備為ISCC CORSIA國際認證標準SAF，4月23日即成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司。圖／星宇航空官網
經濟部標準局訂定SAF（永續航空燃油）國家標準，並納為強制性檢驗範圍。一個月前，星宇航空上月已向中油購入具備為ISCC CORSIA國際認證標準SAF，4月23日即成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司。圖／星宇航空官網

上個月由星宇航空搶頭香，導入具備為ISCC CORSIA國際認證標準SAF（永續航空燃油），由中油公司供應。因應低碳運輸重要趨勢，經濟部標準局訂定SAF國家標準，並將SAF納為強制性檢驗範圍，確保品質符合規範及協助航空業達成淨零碳排政策目標。

標準局表示，行政院已將SAF列為我國減碳旗艦行動計畫之一，標準局配合計畫推動時程，已分別參考國際標準ASTM D7566及ASTM D 1655，制定、修訂公布CNS 16221「含合成烴航空燃油」及CNS 2558「航空燃油」，就不同製程產製的SAF訂定品質項目，例如：總硫含量、蒸餾性質、銅片腐蝕性、熱安定性等要求及檢測方法，作為國內航空燃油製造產業依循的規範。

SAF主要以廢食用油等非石化原料製成的航空燃油，相較於傳統石化煉製的航空燃油，SAF具有減碳優勢，交通部已明訂2030年SAF使用要占總航空燃油使用量5%的目標。

標準局指出，除了追求減碳目標外，確保品質至關重要，因此已將SAF納入應施檢驗範圍，進口或國內產製產品均須檢驗符合CNS 16221或CNS 2558國家標準規定，以確保SAF供應鏈所供應的產品符合國家規範要求。

標準檢驗局今年5月1日起將SAF納入應施檢驗範圍，確保品質符合規範。圖／標準局提供
標準檢驗局今年5月1日起將SAF納入應施檢驗範圍，確保品質符合規範。圖／標準局提供

航空業 減碳 中油公司

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