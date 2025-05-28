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面對匯率與關稅 林大鈞：豐興今年拚「降本增效」

中央社／ 台中28日電

條鋼廠豐興今天召開股東會，董事長林大鈞指出，新台幣匯率近期急升，豐興以內需為主，雖可短期受惠，但外銷客戶若受衝擊，仍會影響豐興接單表現。為因應變局，豐興今年以「降本增效」為經營主軸，將強化高階產品與生產效率，以維持競爭力。

豐興今天股東會中通過去年度盈餘分配案，通過每股配發現金股利新台幣3.5元。

談到新台幣兌美元匯率急升，林大鈞認為，豐興主要供應國內市場，但不少條線客戶從事外銷業務，若其獲利空間受壓，也將影響對豐興產品的需求。下游應對新台幣升值需要與國際客戶協商，短期內難免衝擊外銷接單，但國內業者具靈活韌性，必能恢復接單動能。豐興也將給予下游相關支持，以求共存共榮長期發展。

林大鈞指出，面對客戶普遍採取低庫存水位策略，使得急單需求增加，豐興因具快速彈性製程，從下單到出貨可在一週內完成，具接單優勢。

至於轉單效應，他說，隨著美國對中國鋼品是否課徵新關稅未明朗，但已有部分原從中國採購的客戶轉向台灣下單，目前尚屬零星；若未來關稅政策明確並出現差異，有望擴大轉單效益。

談到「降本增效」，他表示，降本策略包含提升製程效率、執行深度節電、原料採購多元化，豐興希望先降本以支援客戶。

增效則指提高特殊鋼品質，去年豐興新設的直棒檢驗工場已開始接單，朝高階鋼種發展，鎖定汽車零件、工具機等應用領域，希望提高營收比重。

另外，鋼筋加工廠於今年第1季動工，明年第1季完工，豐興將擴大鋼筋市場市占能量，做到上游製造直接交貨下游的一條龍服務，可縮短交貨時間，豐興將在建築鋼材領域上更具競爭力。

針對政府將開徵碳費，林大鈞說，若以每噸300元費率計算，初步估豐興一年將增2億多元支出。不過政府有自主減量與高碳替代機制抵減方案，豐興已向環境部提出申請，實際費用待審查結果，有機會控制在1億元以下。

豐興 股東會 新台幣

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