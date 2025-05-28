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陳冲：穩定幣不能淪為野蠻遊戲 應盡快完成虛擬資產法立法

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
陳冲：穩定幣不能淪為野蠻遊戲 應盡快完成虛擬資產法立法。本報資料照片
陳冲：穩定幣不能淪為野蠻遊戲 應盡快完成虛擬資產法立法。本報資料照片

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日對於穩定幣指出，台灣政府經數年掙扎，已體認虛擬經濟存在的現實，數月前也同意將於六月提出包含穩定幣的虛擬資產法律草案，以利產生虛擬資產的台幣計價單位，也可奠定RWA代幣化的基礎，將有助國內鏈上金融的發展，對此他樂觀以待，希望在全球穩定幣立法聲中，台灣不會缺席。

陳冲指出，許多人選前一套，選後一套，川普也難例外，但關於數位資產，川老卻是前後一致。他回顧，去年7月28日川普出席比特幣大會拉票，當場難免一堆選舉語言，但披沙揀金，卻也迸出兩句其他國家領袖不敢開口的指標原則，一是任內絕不發行央行數位貨幣(will never be a CBDC)，另一則是要創建穩定幣安全、負責擴展的架構。對此陳冲評論川普，不論對錯，背後有無深層目的：「比起憚於表態者，要有魄力多了！」

陳冲接著說，川普就職後次日，白宮即發布禁發CBDC的行政命令，劍及履及，兌現政見，而今年1月17日川普更自個發行Trump Meme(迷因幣)，且為規避法律責任，還聲明無意成為投資或證券交易標的，大走偏鋒，期間又爆出川普家族營利傳聞，加密產業與內閣過從甚密等，媒體甚至盛傳第一家庭加密資產已達數十億元。所幸國會議員先後提出三套穩定幣法案，有意補強，但因涉及總統與家人圖利，爭議太大，5月8日再傳出法案在參議院一票之差未能通過，幣圈為此更議論紛紛，不堪聞問的利益糾葛不脛而走，十天後參議院又亮綠燈，國會開始審查，觀眾心情如坐雲霄飛車。

陳冲對此表示，他自2006年底起，即在報端建議央行，就數位時代貨幣新型態預為籌謀，近十餘年也有多篇文章，呼籲研究數位法幣，當然也涉及穩定幣(法定貨幣2.0)。觀察邇來數位時代發展趨勢，以及全球穩定幣的演變，對數位資產(加密資產)在台灣的發展，雖然已配合大環境演變，但對CBDC已不敢奢望。

陳冲也指出，2019年他曾相當看好Diem(臉書的穩定幣Libra)，尤其是FB結合歐美二十商業巨擘，勢將重寫世界支付體系版圖，當然此舉也震動美國貨幣主管機關，表示不歡迎的態度。聯準會主席鮑爾在四年前(2021/7/14)，即曾明白表態，有CBDC就不必用穩定幣，以致盟友紛紛退出，臉書集團(改名Meta)知趣也知難而退，如今川普既明言不發CBDC，又規劃就穩定幣立法，形勢改易，難怪上周Meta已蠢蠢欲動，釋出重啟穩定幣的風聲。

陳冲也觀察，雖然美國加密產業，因利益夾纏，已被譏為沼澤資產(swamp asset)，引發西方媒體側目，但美國朝野政黨、行政立法部門，對穩定幣仍展現高度興趣，這與美國債台高築(本年底有九兆美債屆期需延展)，需藉穩定幣的擴增，確保國債的買盤，不無關係。財長貝森特日前在眾院作證時，即「暗示」美元穩定幣有助債券續發(甚至講出兩兆美元的金額)，應該已明白揭示司馬昭之心。不過國會討論法案過程時，對於各界關心的不法圖利及內線交易問題，勢必要有所交代，否則美國可能陷入野蠻遊戲的叢林。

陳冲分析，美國需要美元穩定幣為國債續命，至於其他國家，雖未必如此急迫，但也深知事關虛擬經濟的話語權，又涉及未來擺脫weaponization of the dollar的契機，因此在歐盟(MiCA)、英國、新加坡及日本，近年均紛紛立法，為本國貨幣穩定幣鋪路，以展現企圖心。他也進而指出，今年三月與香港財經事務局許局長晤面，對方告知香港也正努力中，果不其然，上週香港立法會通過穩定幣條例，話鋒一轉，他指出：「看樣子台灣應該要加把勁了！做或不做，總要有個答案吧。」

在他看來，2009年比特幣問世，同年周小川抨擊國際貨幣體系，其實一場貨幣戰已經悄然開打。十餘年來，北京在CBDC方面已顯然領先，避攖其鋒，川普喊出比特幣戰略儲備，並轉而推動穩定幣，為美國兩大隱憂美元美債另闢戰場，自有其戰略考量。

陳冲 美國 川普

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