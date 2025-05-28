快訊

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

Andy控家寧情變藏男閨蜜 范成章遭爆「離婚有小孩」18字回應

NCC委員沒到位 薪水也提解凍案 黃國昌：解凍要幹嘛？

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。圖／聯合報系資料照片

NCC（國家通訊傳播委員會）因為委員人數不足，委員會議已經大半年沒召開，但在今日的解凍案上面，仍提出委員薪水解凍案。民眾黨立委黃國昌指出，NCC現在只有3個委員，每個月只發3位委員的薪水就好，解凍其他4位委員的薪水，「要幹嘛？」NCC代理主委陳崇樹則回應，NCC要先做好準備，如果4位委員一直沒有到位，NCC會將相關預算繳回國庫。

立法院交通委員會今日審查NCC預算凍結案，其中一案，是針對NCC未到位的4位委員，提出薪水解凍案。

黃國昌說，「行政部門可以不負責任到，人不補齊，先來申請預算解凍。」要求NCC代理主委應該要先促請行政院趕快把委員名單提出來，「沒有人可以領薪水，凍結不是剛好嗎？每個月就發NCC三位委員薪水就好，解凍其他七分之四要幹嘛？」

陳崇樹回應，之前是預期其他四位委員會隨時補齊，因此提出解凍案。而NCC也已經發函人事總處，促請補齊NCC委員。

黃國昌質詢到最後，也建議交通委員會要追究NCC委員究竟為何沒有補齊，「擺爛的是卓榮泰，NCC面對行政院長也不知道該怎麼辦，主責的交通委員會要有基本態度出來，甚至原來在名單上的三個人，是不是有表達辭意，這些事情都要進一步加以追究，這個是給召委一個誠懇虛心建議，提供貴委員會參考。」更表達行政院長卓榮泰不提出人選，等於是自己癱瘓自己的行政部門，讓人大開眼界。

交通委員會今日召委是民眾黨立委林國成，他也表示，雖然NCC提出解凍另外四位委員的薪水，「但這上了院會還是會被拉下來。相關人事問題還是可能要透過下情上達，會比較妥當。」

黃國昌 薪水 NCC

延伸閱讀

「根本沒人對他叫囂」 范雲酸：黃國昌又在偷改記憶

考察興達電廠 黃國昌批總統與台電說一套做一套欺騙人民

興達電廠緊急啟用 黃國昌：賴清德說一套、做一套

影／黃國昌南下考察興達電廠爭議 曾文生親自滅火

相關新聞

陳冲：穩定幣不能淪為野蠻遊戲 應盡快完成虛擬資產法立法

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日對於穩定幣指出，台灣政府經數年掙扎，已體認虛擬經濟存在的現實，數月前也同意將於六...

NCC委員沒到位 薪水也提解凍案 黃國昌：解凍要幹嘛？

NCC（國家通訊傳播委員會）因為委員人數不足，委員會議已經大半年沒召開，但在今日的解凍案上面，仍提出委員薪水解凍案。民眾...

NCC預算解凍？立委到場人數不夠 差點開不成

立法院交通委員會今（28）日審查NCC（國家通訊傳播委員會）預算解凍案，開場時，執政黨立委沒人在現場，現場立委甚至一度不...

積欠工資墊償基金墊付逾83億 計8.5萬名勞工受惠

勞保局表示，為保障勞工遇到雇主倒閉無力支付工資時的基本權益，勞動部設有「積欠工資墊償基金」，適用《勞基法》的勞工如面臨雇...

皇家可口股東會／通過配發股息3.3元 完成董事一席董事補選

皇家可口（7791）28日舉行股東常會，會中承認通2024年財報及每股配發現金股利3.3元，並順利完成董事一席董事補選，...

行政院前院長陳冲：穩定幣不能淪為「野蠻遊戲」

行政院前院長陳冲28日指出，許多人選前一套，選後一套，美國總統川普也難例外，「但關於數位資產，川老卻是前後一致」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。