NCC委員沒到位 薪水也提解凍案 黃國昌：解凍要幹嘛？

NCC（國家通訊傳播委員會）因為委員人數不足，委員會議已經大半年沒召開，但在今日的解凍案上面，仍提出委員薪水解凍案。民眾黨立委黃國昌指出，NCC現在只有3個委員，每個月只發3位委員的薪水就好，解凍其他4位委員的薪水，「要幹嘛？」NCC代理主委陳崇樹則回應，NCC要先做好準備，如果4位委員一直沒有到位，NCC會將相關預算繳回國庫。

立法院交通委員會今日審查NCC預算凍結案，其中一案，是針對NCC未到位的4位委員，提出薪水解凍案。

黃國昌說，「行政部門可以不負責任到，人不補齊，先來申請預算解凍。」要求NCC代理主委應該要先促請行政院趕快把委員名單提出來，「沒有人可以領薪水，凍結不是剛好嗎？每個月就發NCC三位委員薪水就好，解凍其他七分之四要幹嘛？」

陳崇樹回應，之前是預期其他四位委員會隨時補齊，因此提出解凍案。而NCC也已經發函人事總處，促請補齊NCC委員。

黃國昌質詢到最後，也建議交通委員會要追究NCC委員究竟為何沒有補齊，「擺爛的是卓榮泰，NCC面對行政院長也不知道該怎麼辦，主責的交通委員會要有基本態度出來，甚至原來在名單上的三個人，是不是有表達辭意，這些事情都要進一步加以追究，這個是給召委一個誠懇虛心建議，提供貴委員會參考。」更表達行政院長卓榮泰不提出人選，等於是自己癱瘓自己的行政部門，讓人大開眼界。

交通委員會今日召委是民眾黨立委林國成，他也表示，雖然NCC提出解凍另外四位委員的薪水，「但這上了院會還是會被拉下來。相關人事問題還是可能要透過下情上達，會比較妥當。」