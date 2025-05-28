快訊

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

Andy控家寧情變藏男閨蜜 范成章遭爆「離婚有小孩」18字回應

皇家可口股東會／通過配發股息3.3元 完成董事一席董事補選

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
南僑轉投資的小金雞皇家可口股東會。黃淑惠攝
南僑轉投資的小金雞皇家可口股東會。黃淑惠攝

皇家可口（7791）28日舉行股東常會，會中承認通2024年財報及每股配發現金股利3.3元，並順利完成董事一席董事補選，由皇家可口總經理高長慶當選。

皇家可口為內食品大廠南僑（1702）轉投資，掌握國內消費者對於冰品等相關品的需求，去年合併營收26.68億元，年減11.99%，稅後純益3.77億元，年增7.74%，每股盈餘（EPS）5.34元。

皇家可口董事長周明芬表示，政經環境仍充滿諸多變動因素，美國與大陸經濟相互角力，主要經濟體的貨幣政策，牽動全球金融市場波動，多處的地緣政治風險、氣候變遷等，能源、農工原料供需及大環境的變數仍存在，將影響到企業經營，整體營運將持續積極朝正向發展，期許為所有關係人、股東創造更佳的投資利益。

整體而言，今年營運計畫方面，皇家可口開發高附加價值產品，致力於台灣本土市場，每年依市場需求與消費趨勢開發新產品，提高銷售活化品牌。持續電視及數位媒體投資與產品、品牌之推廣。同時將延續 B to B、B to C、OEM 及 ODM 通路並重，並開拓更多的潛在市場。並謀求與各種業態之合作，創造顧客、消費者、社會及產業多贏局面。

皇家

延伸閱讀

富邦媒：2025年上半年營運有壓力 電商滲透率還有成長空間

竹陞科技股東會／通過配發5元現金股利 對今明年營運展望樂觀

「選舉之神」剖析賴總統執政周年：罷免結果受川普政府影響

張虔生長女入接班團隊 首次候選日月光投控董事

相關新聞

陳冲：穩定幣不能淪為野蠻遊戲 應盡快完成虛擬資產法立法

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日對於穩定幣指出，台灣政府經數年掙扎，已體認虛擬經濟存在的現實，數月前也同意將於六...

NCC委員沒到位 薪水也提解凍案 黃國昌：解凍要幹嘛？

NCC（國家通訊傳播委員會）因為委員人數不足，委員會議已經大半年沒召開，但在今日的解凍案上面，仍提出委員薪水解凍案。民眾...

NCC預算解凍？立委到場人數不夠 差點開不成

立法院交通委員會今（28）日審查NCC（國家通訊傳播委員會）預算解凍案，開場時，執政黨立委沒人在現場，現場立委甚至一度不...

積欠工資墊償基金墊付逾83億 計8.5萬名勞工受惠

勞保局表示，為保障勞工遇到雇主倒閉無力支付工資時的基本權益，勞動部設有「積欠工資墊償基金」，適用《勞基法》的勞工如面臨雇...

皇家可口股東會／通過配發股息3.3元 完成董事一席董事補選

皇家可口（7791）28日舉行股東常會，會中承認通2024年財報及每股配發現金股利3.3元，並順利完成董事一席董事補選，...

行政院前院長陳冲：穩定幣不能淪為「野蠻遊戲」

行政院前院長陳冲28日指出，許多人選前一套，選後一套，美國總統川普也難例外，「但關於數位資產，川老卻是前後一致」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。