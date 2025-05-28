皇家可口股東會／通過配發股息3.3元 完成董事一席董事補選

皇家可口（7791）28日舉行股東常會，會中承認通2024年財報及每股配發現金股利3.3元，並順利完成董事一席董事補選，由皇家可口總經理高長慶當選。

皇家可口為內食品大廠南僑（1702）轉投資，掌握國內消費者對於冰品等相關品的需求，去年合併營收26.68億元，年減11.99%，稅後純益3.77億元，年增7.74%，每股盈餘（EPS）5.34元。

皇家可口董事長周明芬表示，政經環境仍充滿諸多變動因素，美國與大陸經濟相互角力，主要經濟體的貨幣政策，牽動全球金融市場波動，多處的地緣政治風險、氣候變遷等，能源、農工原料供需及大環境的變數仍存在，將影響到企業經營，整體營運將持續積極朝正向發展，期許為所有關係人、股東創造更佳的投資利益。

整體而言，今年營運計畫方面，皇家可口開發高附加價值產品，致力於台灣本土市場，每年依市場需求與消費趨勢開發新產品，提高銷售活化品牌。持續電視及數位媒體投資與產品、品牌之推廣。同時將延續 B to B、B to C、OEM 及 ODM 通路並重，並開拓更多的潛在市場。並謀求與各種業態之合作，創造顧客、消費者、社會及產業多贏局面。