積欠工資墊償基金墊付逾83億 計8.5萬名勞工受惠

勞保局表示，為保障勞工遇到雇主倒閉無力支付工資時的基本權益，勞動部設有「積欠工資墊償基金」，適用《勞基法》的勞工如面臨雇主歇業、倒閉，被積欠工資、資遣費或退休金向雇主求償無門時，可向勞保局申請由該基金先行墊付，免除向法院聲請強制執行的漫長程序，即時獲得墊償，渡過難關。

據統計，自該基金設立至114年3月底止，勞保局已墊付8萬5,830名勞工，墊付金額計83億6,275萬餘元，即時保障勞工基本生活權益。

勞保局說明，「積欠工資墊償基金」墊償範圍包括：雇主歇業、清算或宣告破產前6個月內所積欠的工資，及合計6個月平均工資限額內未依法支付的退休金、資遣費（包含勞動基準法退休金、資遣費及勞工退休金條例資遣費）。

勞工向勞保局申請時，應以書面提出申請，並檢附法院發給的債權證明文件、事業單位確已歇業、清算或宣告破產的證明文件及相關佐證資料。

為利民眾清楚了解申請條件、流程及應備文件，勞保局網站置有「一次看懂如何申請墊償」懶人包供勞工朋友下載瀏覽，詳細申請程序及應備書表資訊，亦可至勞保局全球資訊網「業務專區/墊償制度」查詢及下載。

勞保局提醒，為保障自身權益，勞工平時可留意工資發放情形、工作地營運狀況、保留出勤及領薪證明，如發現雇主有積欠工資、退休金或資遣費情形，可即時向工作地的勞動行政主管機關尋求協處，並請雇主出具無法清償的證明，以利後續申請墊償。