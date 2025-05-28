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非典型勞動者特別加保 適用對象分三類

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部27日表示，因應勞動型態及非典型工作日益多元，如營建工程業因產業特性，有工程層層轉包的情形，致小型工程可能由個人承攬，或部分勞工利用下班或假日時間，臨時短暫非受僱從事平台外送員工作等，為提供上述這些工作者參加職災保險之管道，《勞工職業災害保險及保護法》訂有特別加保制度，以維護勞工的工作生活安全。

勞動部說明，特別加保制度適用對象分為三類：

第一，自然人雇主及其僱用之員工，如營建工程業之工頭及其僱用之點工。

第二，實際從事勞動之人員，如平台外送員。

第三，符合勞動基準法第45條第4項規定提供勞務(非受僱)之童工，如拍攝廣告之童星等。

上述這些工作者可於工作前，透過勞保局提供的簡便加保管道，即統一超商ibon機台、勞保局官網或官網公布之職業工會。

勞動部提醒，特別加保之保險效力自保險費繳納完成之實際時間起算，自然人雇主或勞工在工作前，務必完成特別加保申報作業並繳納保險費，以即時取得職災保險的保障。另外，如已預先知道工作日期，也可提前10日透過特別加保管道預約加保，保險效力於保險費繳納後，自其向後指定日期生效。

據勞動部統計，截至114年3月底止，特別加保累計申報單位數為15萬4,889家，被保險人數為27萬4,868人。進一步觀察114年3月透過特別加保申報單位數為8,273家，被保險人數為1萬3,770人，較111年5月開辦首月申報單位數1,741家，被保險人數2,672人，大幅成長。顯示越來越多勞工透過特別加保制度獲得職災保險的保障，強化其工作生活安全之維護。

勞動部 保險

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