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歐股本益比有望提高 建議逢低布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

今年以來，資金不再獨寵美國，轉向歐洲與新興市場等地區，歐股漲勢相對凌厲。法人表示，在美國貿易戰趨緩的背景下，有利於股市上漲，惟歐美之間的談判可能較為艱難，甚至存在升級的風險。預期股市短期將進入整理階段，但中長期仍具成長潛力。市場也上調歐股的本益比預期，建議投資人可逢低布局歐洲股市。

歐元區製造業PMI升至49.4，高於市場預期。儘管美國取消部分對歐洲的加徵關稅，並將部分關稅安排留待後續談判決定，歐洲5月的商業活動仍呈現下滑，國內需求疲軟持續，拖累整體經濟表現，導致歐股走勢震盪。

2025年以來，歐洲STOXX指數上漲10.3%，表現優於美股三大指數。根據券商報告，歐洲STOXX指數的本益比有望從目前的13.4倍提升至14.3至15倍，市場對歐股後市的上漲潛力普遍持樂觀態度。

瀚亞歐洲基金經理人賴盈良表示，「美國例外論」似乎逐漸式微，資金開始轉向基期較低的國家或地區，便宜的歐股成為今年資金的新寵。若烏克蘭有望於今年停火，戰後重建題材將有望激勵歐洲基建類股表現。在美國不確定性相對較高的情況下，預期全球資產將重新配置，歐洲因相對穩定，中長期可望持續吸引資金流入。

賴盈良補充，歐洲央行已成立簡化銀行監管工作的專責小組，旨在簡化對金融機構的監理架構，預計將釋放數十億美元資金，顯著降低合規成本，進而提升歐洲銀行業的估值潛力。

安聯投信表示，在關稅不確定干擾下，美國以外地區的股市評價明顯偏低，再就評價面來看，歐洲在這方面具備相對優勢，不僅風險與報酬更為均衡，風險溢酬也更具吸引力。

展望後市，安聯投信表示，股市正為2025年第1季財報季做準備。近期分析師雖有下調企業獲利預測，但幅度與往年相當。在企業獲利展望方面，很可能會出現更加分歧情況，其中一項關鍵因素將會是供應鏈多大程度上受到關稅上升影響。

安聯投信表示，歐洲央行情勢似乎沒那麼混亂，循環性因素正逐步減緩通膨壓力，而貿易衝突導致的經濟前景不確定進一步強化這種趨勢。此外，歐元兌美元升值也有助於降低輸入型通膨。因此，歐洲央行很可能會進一步降息，歐元區債市也將因此受惠。

關稅 美國

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