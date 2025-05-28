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NCC預算解凍？立委到場人數不夠 差點開不成

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。圖／聯合報系資料照片

立法院交通委員會今（28）日審查NCC（國家通訊傳播委員會）預算解凍案，開場時，執政黨立委沒人在現場，現場立委甚至一度不足三人，後商請在野黨立委先到交通委員會，才能順利召開會議。

綜觀今日審查質詢，在野黨立委仍舊關注NCC主委人選名單究竟何時出爐，而執政黨立委有志一同不再提NCC人選，而是將質詢焦點轉放在兒少、詐騙等領域。

行政院長卓榮泰4月底表達會對外公布NCC委員人選，但經過一個月的時間，至今為止，仍然沒有對外公布NCC委員名單。

NCC因為委員人數只有3人，不到法定人數，已經半年時間沒有正常召開過委員會議，許多重大決策也無法拍板定案。到今年上半年6月30日為止，目前最重要的事件，就是37家廣電事業執照即將到期，因為NCC委員會無法召開，不管是有線台、還是無線台都無法換照，其中，無線台無法換照的問題最大，恐將因此停播。

NCC陳崇樹也表示，目前為止，有接近30家廣電媒體執照到期，6月底之前則有37家廣電事業執照屆期，下半年是50家。

國民黨立委洪孟楷今日質詢時指出，NCC委員名單補不齊，就算今天解凍NCC預算，但包含通訊傳播監理政策制定等，因為沒有委員，也無法執行。NCC要空轉多久，大家不知道，但是，人選一直補不齊，就是宣告NCC是大空窗時代、大擺爛時代。

洪孟楷指出，外界有陰謀論說，執政黨就是要等7月底罷免投票後，再來提NCC委員名單，但是，37家廣電事業執照屆期，這是影響閱聽大眾權益，「不是讓你民進黨政府當作罷免籌碼、胡作非為的」。他也要求NCC代理主委陳崇樹務必要向行政院長報告名單問題，「要政治算計、要大罷免，但不要拿NCC開玩笑，閱聽大眾權益不是讓你民進黨開玩笑的」。

罷免 民進黨 NCC

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