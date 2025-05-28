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面對川普關稅亂流 安永提「UFO 三招」把傷害降到最低

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
美國總統川普上任後祭出關稅戰，擾亂全球貿易。(路透)
美國總統川普上任後祭出關稅戰，擾亂全球貿易。(路透)

川普關稅再起，全球貿易掀起新一波衝擊波，台灣企業若對美出口占比高，必須及早備戰。安永聯合會計師事務所提醒，面對川普政策反覆、關稅朝令夕改的特性，企業不能被動挨打，應主動擬定三大「UFO策略」應變，包括無形資產剝離（Unbundling）、首次銷售原則（First sale rule）與原產地（Origin）規劃，有效降低對等關稅的影響。

安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務副總經理李渝秀解釋，川普主導的貿易政策常常突如其來，企業須從內部先理解自身業務流程與貨物流向，辨識政策變動帶來的衝擊，並以模擬情境擬定調整方案，實務上，進口關稅是由「完稅價格」乘以「關稅稅率」計算，企業若能在價格或稅率兩方面設法降低，即有機會減輕成本負擔。

在價格面，「無形資產剝離」策略是將商品中包含的授權金等無形資產分離出來，使報關價格降低；而在交易結構複雜時，透過「首次銷售原則」，改採製造商對中間商的交易價格課稅，也能有效壓低稅負；至於稅率面，則可藉由重新配置供應鏈、調整材料來源、認定新原產地來適用較低的稅率。

不過，李渝秀也提醒，原產地規則涉及各國標準差異，美國採「實質轉型」原則，但定義模糊、缺乏明確量化基準，往往需個案認定，因此企業應謹慎應對，並善用專業協助進行規劃與判斷。

她進一步指出，若企業有意轉移生產基地或重組供應鏈，也應評估當地法規、原物料彈性、政治風險及投資誘因等條件。舉例來說，若產品中「美國成分」占比逾兩成，該部分即可免課對等關稅，也是減輕負擔的一條路。

儘管川普關稅政策不確定性仍高，企業只要及早布局、靈活調整，加上專業顧問的協助，仍有機會在不利局勢中穩住腳步，強化在全球市場中的韌性。

關稅 美國 川普

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