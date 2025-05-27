美眾院「天然資源」委員會訪台 盼一起打造非紅供應鏈

賴清德總統27日下午接見美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）訪問團，他表示，台美之間產業交流密切，也不斷發掘新的投資合作機會。未來台灣將持續增加對美國採購，並一起打造「非紅供應鏈」，盼雙方經貿關係更加緊密，也共同維護區域和平穩定。

訪賓一行尚包括美國聯邦眾議院「天然資源」委員會眾議員艾爾芙（Sarah Elfreth）、哈格蔓（Harriet Hageman）、馬洛伊（Celeste Maloy）、貝格曲（Nick Begich）等，由外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）陪同，前來總統府晉見賴總統，國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時表示，今天很高興跟美國聯邦眾議院「天然資源」委員會成員一起見面交流。魏德曼主席是台灣的老朋友，這次率團來訪，要代表台灣人民向訪團表達最誠摯的歡迎，也感謝大家長期關注台灣議題、大力支持台灣。

賴總統指出，台灣與美國關係密切，更共享理念價值。雙方在能源、經貿、農漁業、環保及永續發展等領域都有深厚的基礎。這幾年台美關係日益密切，美國已成為台灣最大的海外投資地，占整體對外投資比重四成以上，台灣則是美國第七大貿易夥伴及第七大農產品出口市場。

賴總統提到，這個月在華府舉辦的「選擇美國投資高峰會」是歷年規模最大的一屆，而台灣共有138家企業參與，也再次成為規模最大的代表團。這顯示出台美之間產業交流密切，也不斷發掘新的投資合作機會。

賴總統表示，未來面對國際情勢快速變化，台灣將持續增加對美國採購，包括天然氣、石油等能源、農產品、工業製品，甚至軍事採購。這不僅有助於雙邊貿易更加平衡，也能強化台灣的能源自主、韌性及經貿等各方面的發展。

賴總統說，台美之間在高科技和製造等領域具有互補性。美國期望再工業化及成為人工智慧的世界中心，台灣樂意參與，而且角色更為關鍵。我方會加強台美產業合作，一起打造「非紅供應鏈」，讓雙方經貿關係更加緊密，也讓台灣產業能立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界。

針對軍事交流，賴總統感謝美國政府持續對台軍售，支持台灣提升自我防衛能力。他說，台灣將與美國繼續攜手合作，共同維護區域和平穩定。最後，他再次感謝訪賓遠道而來，不僅帶來溫暖的友誼，也展現美國國會不分黨派對台灣堅定的支持。

魏德曼主席致詞時表示，他與訪團成員非常榮幸訪問台灣，一起討論美國和台灣之間堅實的夥伴關係，以及未來如何進一步發展。

魏德曼主席指出，天然資源是任何經濟發展的基礎，例如能源對生產製造非常重要；礦產則提供製造所需的稀土元素、礦物與金屬。自然資源像是漁業、野生動物、木材等，對社會來說都非常重要。尤其是農業，美國生產大量的糧食與飼料，也積極尋找可以分享資源的朋友。

魏德曼主席提到，很高興有機會與台灣合作，也感謝台灣對於美國的投資。他們也相當期待台灣與美國政府的對談，討論未來如何加強雙邊貿易與合作關係，並促進雙方經濟共同成長與繁榮。

最後，魏德曼主席再次感謝有機會來訪，他們珍視與台灣的友誼以及長期關係，也期待深入探討兩國合作的方式及可能性。