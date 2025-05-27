美眾院「天然資源」委員會訪台 盼一起打造非紅供應鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統接見美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）訪問團。總統府／提供
賴清德總統接見美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）訪問團。總統府／提供

賴清德總統27日下午接見美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）訪問團，他表示，台美之間產業交流密切，也不斷發掘新的投資合作機會。未來台灣將持續增加對美國採購，並一起打造「非紅供應鏈」，盼雙方經貿關係更加緊密，也共同維護區域和平穩定。

訪賓一行尚包括美國聯邦眾議院「天然資源」委員會眾議員艾爾芙（Sarah Elfreth）、哈格蔓（Harriet Hageman）、馬洛伊（Celeste Maloy）、貝格曲（Nick Begich）等，由外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）陪同，前來總統府晉見賴總統，國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時表示，今天很高興跟美國聯邦眾議院「天然資源」委員會成員一起見面交流。魏德曼主席是台灣的老朋友，這次率團來訪，要代表台灣人民向訪團表達最誠摯的歡迎，也感謝大家長期關注台灣議題、大力支持台灣。

賴總統指出，台灣與美國關係密切，更共享理念價值。雙方在能源、經貿、農漁業、環保及永續發展等領域都有深厚的基礎。這幾年台美關係日益密切，美國已成為台灣最大的海外投資地，占整體對外投資比重四成以上，台灣則是美國第七大貿易夥伴及第七大農產品出口市場。

賴總統提到，這個月在華府舉辦的「選擇美國投資高峰會」是歷年規模最大的一屆，而台灣共有138家企業參與，也再次成為規模最大的代表團。這顯示出台美之間產業交流密切，也不斷發掘新的投資合作機會。

賴總統表示，未來面對國際情勢快速變化，台灣將持續增加對美國採購，包括天然氣、石油等能源、農產品、工業製品，甚至軍事採購。這不僅有助於雙邊貿易更加平衡，也能強化台灣的能源自主、韌性及經貿等各方面的發展。

賴總統說，台美之間在高科技和製造等領域具有互補性。美國期望再工業化及成為人工智慧的世界中心，台灣樂意參與，而且角色更為關鍵。我方會加強台美產業合作，一起打造「非紅供應鏈」，讓雙方經貿關係更加緊密，也讓台灣產業能立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界。

針對軍事交流，賴總統感謝美國政府持續對台軍售，支持台灣提升自我防衛能力。他說，台灣將與美國繼續攜手合作，共同維護區域和平穩定。最後，他再次感謝訪賓遠道而來，不僅帶來溫暖的友誼，也展現美國國會不分黨派對台灣堅定的支持。

魏德曼主席致詞時表示，他與訪團成員非常榮幸訪問台灣，一起討論美國和台灣之間堅實的夥伴關係，以及未來如何進一步發展。

魏德曼主席指出，天然資源是任何經濟發展的基礎，例如能源對生產製造非常重要；礦產則提供製造所需的稀土元素、礦物與金屬。自然資源像是漁業、野生動物、木材等，對社會來說都非常重要。尤其是農業，美國生產大量的糧食與飼料，也積極尋找可以分享資源的朋友。

魏德曼主席提到，很高興有機會與台灣合作，也感謝台灣對於美國的投資。他們也相當期待台灣與美國政府的對談，討論未來如何加強雙邊貿易與合作關係，並促進雙方經濟共同成長與繁榮。

最後，魏德曼主席再次感謝有機會來訪，他們珍視與台灣的友誼以及長期關係，也期待深入探討兩國合作的方式及可能性。

美國在台協會

延伸閱讀

印度4月銷美iPhone大增逾七成 大陸竟反降

歐盟已約時間見面！川普威脅祭50%關稅 喊話向美國開放市場

難逃課重稅？川普關稅衝擊越南 1原因恐遇談判「最大障礙」

美國機器人大賽 嘉縣柴林國小永續太空奪冠

相關新聞

富豪囤黃金 偏好存在新加坡

經濟和地緣政治不確定性擾亂市場，愈來愈多超級富豪將實體黃金移往海外，而新加坡正成為這些富豪藏金的熱門地點。

AI拉或催動 4月景氣保住黃紅燈

國發會昨公布四月景氣燈號，連續四個月亮出黃紅燈，綜合判斷分數卅三分較上月上修值卅五分減少兩分。

關稅談判、台幣升值夾擊 5月消費者信心探13個月新低

中央大學台經中心昨天發布五月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數為六十四點九三點，較上個月大降三點二八點，不僅連九個月走跌，也...

限空令退場就台股連跌 彭金隆：保持高度警戒

金管會宣布取消限空令之後，台股連跌兩天，外界關注金管會態度，金管會主委彭金隆指出，台灣資本市場已是全球前十大，希望盡早回...

主權基金找財源 專家提2因素「不宜用外匯存底」

截至今年四月底台灣外匯存底達五八二八億美元，外界常有「我國外匯存底如此豐厚，為何不好好拿出來運用投資」的說法，金融圈高層...

主權基金若發債籌資 壽險業可望參與

總統賴清德宣示要成立主權基金，國發會副主委高仙桂昨天表示，若基金財源動用外匯存底，將主要參考鄰近國家，包括新加坡政府投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。