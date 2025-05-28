台灣外匯存底不宜當投資銀彈…兩原因

今年4月底台灣外匯存底達5,828億美元，外界常有「我國外匯存底如此豐厚，為何不好好拿出來運用投資」的迷思，金融圈高層解釋，台灣與新加坡等國情況不同，原因有二，一是台灣並非IMF（國際貨幣基金）會員國、一旦發生危機無法獲得國際奧援，二是外資持有台股等新台幣資產，約當外匯存底比重超過100%。

金融圈高層解釋，台灣並非IMF會員國，一旦國際發生金融危機，台灣無法像其他國家獲得來自國際組織的流動性奧援；另外，今年4月底，外資持有台股等新台幣資產合計7,219億美元，約當外匯存底的124%。

意即，假設出現罕見情況，外資賣光所有台灣資產並大舉匯出，台灣外匯存底將大舉蒸發，這也是為什麼央行一直堅持，不能將過多外匯存底挪作他用主因。

金融圈高層說，對新加坡政府而言，外匯存底占GDP的七成較為合宜，新加坡GDP約5,000億美元，假設外匯存底超過4,000億美元，政府就認為有點過多，會把其中三、五百億美元透過換匯方式，「有償」交給新加坡主權基金GIC運用。不過，這七成比重僅供參考，台灣與新加坡情況仍有不同。