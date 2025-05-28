快訊

空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

又吃加拿大豆腐？川普：成為51州能免費加入金穹飛彈防禦

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣外匯存底不宜當投資銀彈…兩原因

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

今年4月底台灣外匯存底達5,828億美元，外界常有「我國外匯存底如此豐厚，為何不好好拿出來運用投資」的迷思，金融圈高層解釋，台灣與新加坡等國情況不同，原因有二，一是台灣並非IMF（國際貨幣基金）會員國、一旦發生危機無法獲得國際奧援，二是外資持有台股等新台幣資產，約當外匯存底比重超過100%。

金融圈高層解釋，台灣並非IMF會員國，一旦國際發生金融危機，台灣無法像其他國家獲得來自國際組織的流動性奧援；另外，今年4月底，外資持有台股等新台幣資產合計7,219億美元，約當外匯存底的124%。

意即，假設出現罕見情況，外資賣光所有台灣資產並大舉匯出，台灣外匯存底將大舉蒸發，這也是為什麼央行一直堅持，不能將過多外匯存底挪作他用主因。

金融圈高層說，對新加坡政府而言，外匯存底占GDP的七成較為合宜，新加坡GDP約5,000億美元，假設外匯存底超過4,000億美元，政府就認為有點過多，會把其中三、五百億美元透過換匯方式，「有償」交給新加坡主權基金GIC運用。不過，這七成比重僅供參考，台灣與新加坡情況仍有不同。

新加坡

延伸閱讀

央行外匯存底豐厚 為何不能當主權基金銀彈？原因曝光

談主權基金 彭金隆：壽險業參與投資公債有助解決資產錯配問題

獨家／台灣主權基金財源哪裡來？高仙桂：外匯存底借鏡GIC模式

超級富豪最愛把黃金存這裡！不是藏瑞士而是這一小國

相關新聞

AI拉貨催動 4月景氣保住黃紅燈

國發會昨公布四月景氣燈號，連續四個月亮出黃紅燈，綜合判斷分數卅三分較上月上修值卅五分減少兩分。

關稅談判、台幣升值夾擊 5月消費者信心探13個月新低

中央大學台經中心昨天發布五月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數為六十四點九三點，較上個月大降三點二八點，不僅連九個月走跌，也...

主權基金若發債籌資 壽險業可望參與

總統賴清德宣示要成立主權基金，國發會副主委高仙桂昨天表示，若基金財源動用外匯存底，將主要參考鄰近國家，包括新加坡政府投資...

主權基金找財源 專家提2因素「不宜用外匯存底」

截至今年四月底台灣外匯存底達五八二八億美元，外界常有「我國外匯存底如此豐厚，為何不好好拿出來運用投資」的說法，金融圈高層...

台幣匯率進逼「2字頭」 哪些產業影響最鉅？川普轟鮑爾！外匯專家解讀「降息」時程

對等關稅風波不斷，繼4月股市劇烈震盪後，5月初新台幣匯率史詩級強升、最低一度見到 29.59元，罕見劇烈升值讓大批民眾搶買便宜美元。

旅宿業移工 拚下半年開放…觀光署計劃「有條件、專案」

解決旅宿業缺工，交通部觀光署預計，最快下半年「有條件、專案」開放移工。勞動部則回應，政策需考慮許多配套，目前各主管部會研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。