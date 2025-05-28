聽新聞
0:00 / 0:00

旅宿業有條件聘移工 下半年有譜

聯合報／ 記者胡瑞玲葉冠妤／台北報導

疫後各行各業缺工問題嚴重，其中，旅宿業缺工問題遲遲未解，業者爭取開放外籍移工補足人力，交通部觀光署長周永暉昨表示，已與勞動部達成共識，預計有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部下半年宣布。勞動部不願正面證實，僅強調還在和各主管部會研議評估中。

觀光署去年統計，疫後旅宿業缺口約八千人，其中房務及清潔約五千五百人。行政院長卓榮泰日前於台北國際觀光博覽會致詞時表示，觀光業者對充裕人力有期待，政府將推動新的勞工政策，滿足各產業人力需求，引進更多移工。此發言被解讀為將開放觀光業引進移工。

據了解，交通部、勞動部上周開會會商，目前規畫以中階技術人力為對象，有條件開放旅宿業聘雇移工。

觀光署長周永暉昨表示，近期與勞動部達共識，將「局部有條件」開放移工從事旅宿業，並設有附帶條件，因未必所有業者都有意申請，暫無法估計可補足多少缺口。

觀光 移工

延伸閱讀

旅宿缺工將開放移工？網憂「國旅品質更崩壞」：價格又不降

旅宿業將有條件開放移工 觀光署：勞動部下半年說明

卓揆鬆口開放觀光業移工？勞動部：通盤考量 不會只關注單一產業

新北雞肉加工廠容留非法移工 移民署逮捕16名外籍人士和仲介

相關新聞

旅宿業有條件聘移工 下半年有譜

疫後各行各業缺工問題嚴重，其中，旅宿業缺工問題遲遲未解，業者爭取開放外籍移工補足人力，交通部觀光署長周永暉昨表示，已與勞...

富豪囤黃金 偏好存在新加坡

經濟和地緣政治不確定性擾亂市場，愈來愈多超級富豪將實體黃金移往海外，而新加坡正成為這些富豪藏金的熱門地點。

AI拉或催動 4月景氣保住黃紅燈

國發會昨公布四月景氣燈號，連續四個月亮出黃紅燈，綜合判斷分數卅三分較上月上修值卅五分減少兩分。

關稅談判、台幣升值夾擊 5月消費者信心探13個月新低

中央大學台經中心昨天發布五月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數為六十四點九三點，較上個月大降三點二八點，不僅連九個月走跌，也...

限空令退場就台股連跌 彭金隆：保持高度警戒

金管會宣布取消限空令之後，台股連跌兩天，外界關注金管會態度，金管會主委彭金隆指出，台灣資本市場已是全球前十大，希望盡早回...

主權基金找財源 專家提2因素「不宜用外匯存底」

截至今年四月底台灣外匯存底達五八二八億美元，外界常有「我國外匯存底如此豐厚，為何不好好拿出來運用投資」的說法，金融圈高層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。