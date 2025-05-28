台灣將成立主權基金 國發會：可借鏡星、韓模式

台灣將成立主權基金，國發會副主委高仙桂昨（27）日表示，若動用外匯存底將主要參考鄰近國家，包括新加坡政府投資公司（GIC）、韓國的國家主權財富基金韓國投資公社（KIC）等運作模式，例如新加坡的主權基金是由財政部發特別公債籌措。

高仙桂表示，關於台灣主權基金財源討論，大致有三管道：外匯存底、歲計賸餘、發債，但若動用外匯存底，會採有償動用方式。目前方案未定，會尊重主管機關意見。

由於中央銀行前任、現任總裁都認為外匯存款不能無償使用，國發會日前也已回應若動用外匯存底會採有償方式，高仙桂昨補充說明，「主權基金在國際行之有年，例如GIC便是採取發行特別公債取得外匯存底，我們將借鏡這個模式」，她並指出，對於外匯存底可能不會直接有償，會採間接有償模式，但在此之前，一定會跟央行討論。高仙桂提到，我國財政部依公債法發行債券，政府公債分為甲類和乙類，甲類是無償，乙類有償。除了新加坡GIC外，也會參考韓國KIC的籌措方式。