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景氣連四月亮黃紅燈 國發會：經濟成長動能維持穩定

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
拉貨潮帶動穩住景氣。國發會27日發布4月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數33分，較上月上修值減少2分，景氣燈號連續四個月亮出黃紅燈。聯合報系資料照
拉貨潮帶動穩住景氣。國發會27日發布4月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數33分，較上月上修值減少2分，景氣燈號連續四個月亮出黃紅燈。聯合報系資料照

拉貨潮帶動穩住景氣。國發會昨（27）日發布4月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數33分，較上月上修值減少2分，景氣燈號連續四個月亮出黃紅燈。國發會經濟處處長邱秋瑩表示，我國經濟成長動能維持穩定，但須密切關注後續變化。

邱秋瑩表示，當前國內景氣維持成長，主要受關稅實施前出口拉貨效應，帶動製造業銷售量指數、工業生產指數、工業及服務業加班工時、機械及電機設備進口值，以及批發、零售及餐飲業營業額等，受到出口效應帶動。

在九項構成項目中，製造業銷售量指數因AI應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增1分，轉紅燈；惟受國際關稅政策影響，股價指數轉為黃藍燈，減少2分；製造業信心指標轉呈藍燈，減少1分，其餘六項維持不變。

邱秋瑩提到，出口好表現，不僅因為對等關稅實施前拉貨效應，確實有受惠AI、高效能運算等新興科技應用，同時也帶動對高階半導體產品需求，「這些都是實質剛需」。

至於拉貨潮會不會6月就結束？邱秋瑩說，若照先前美國總統川普4月9日宣布，高額關稅措施暫緩90天實施，預計7月會公布對等關稅結果，拉貨潮後續發展將視談判結果而定，但可預期的是至少在公布之前廠商都會搶單。

邱秋瑩提到，企業對未來對等關稅的不確定性，也反映在領先指標。4月領先指標連續三個月下滑，累計跌幅1.85%，七項構成項目有四項較上月下滑，包括因關稅談判進展不明，使得廠商對外銷訂單未來展望趨於保守，金融動盪影響股價指數和實質貨幣總計數M1B表現，其中股價指數更是一口氣從黃紅燈摔至黃藍燈，上一顆股價指數黃藍燈是發生在2023年5月，「這次動盪確實比較大，一次掉了兩階，近年來少見」。


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