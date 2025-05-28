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主權基金找財源 專家提2因素「不宜用外匯存底」

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

截至今年四月底台灣外匯存底達五八二八億美元，外界常有「我國外匯存底如此豐厚，為何不好好拿出來運用投資」的說法，金融圈高層解釋，台灣與新加坡等國情況不同，原因有二，一是台灣並非ＩＭＦ（國際貨幣基金）會員國、一旦發生危機無法獲得國際奧援，二是外資持有台股等台幣資產，約當外匯存底比重超過百分之百。

金融圈高層解釋，台灣並非ＩＭＦ會員國，一旦國際發生金融危機，台灣無法像其他國家獲得來自國際組織的流動性奧援；另外，截止今年四月底，外資持有台股等台幣資產合計七二一九億美元，約當外匯存底的百分之一二四。假設出現罕見情況，外資賣光所有台灣資產並大舉匯出，台灣外匯存底將大舉蒸發，這也是為什麼央行一直堅持，不能將過多外匯存底挪作他用主因。

金融圈高層說，對新加坡政府而言，外匯存底占ＧＤＰ的七成較為合宜，新加坡ＧＤＰ約五千億美元，假設外匯存底超過四千億美元，政府就認為有點過多，會把其中三、五百億美元透過換匯方式，「有償」交給新加坡主權基金ＧＩＣ運用。不過，這七成比重僅供參考，台灣與新加坡情況仍有不同，央行先前數度提及，我國不是ＩＭＦ會員國，維持充裕外匯存底，可因應資金大量進出的衝擊。

央行強調，我國能安然度過一九九七年亞洲金融風暴、二○○八年全球金融危機，以及歷經二○二○年新冠肺炎疫情、二○二二年全球地緣政治風險與金融市場動盪，經濟金融仍相對穩定，充裕的外匯存底扮演重要角色。

金融風暴 新加坡 央行 主權基金

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