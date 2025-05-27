主權基金若發債籌資 壽險業可望參與

總統賴清德宣示要成立主權基金，國發會副主委高仙桂昨天表示，若基金財源動用外匯存底，將主要參考鄰近國家，包括新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）、南韓的國家主權財富基金韓國投資公社（ＫＩＣ）等運作模式，例如新加坡的主權基金是由財政部發特別公債籌措。

高仙桂表示，關於台灣主權基金財源討論，大致有外匯存底、歲計賸餘、發債等三個管道，但若動用外匯存底，會採有償動用方式。目前方案未定，會尊重主管機關意見。

金管會主委彭金隆昨出席金管會端午節記者會表示，壽險業的投資若能改善現行資產負債不匹配的問題，當然最好，主權基金若以發行公債方式來籌措財源，對於投資我國發行的公債，當然壽險業也願意，如此就不用去買其他國家的公債，一方面可擴大對台幣資產的投資，另一方面也降低資產負債不匹配的狀況，也是一種協助壽險業能長治久安解決問題的方式。

由於中央銀行前任、現任總裁彭淮南、楊金龍都認為外匯存款不能無償使用，國發會日前也已回應若動用外匯存底會採有償方式，高仙桂說，「主權基金在國際行之有年，例如ＧＩＣ便是採取發行特別公債取得外匯存底，我們將借鏡這個模式」。

她並指出，對於外匯存底可能不會直接有償，會採間接有償模式，但在此之前，一定會取得各部會共識，一定會跟央行討論。

主權基金的設立也引發立委關切，立法院程序委員會昨天討論六月三日院會議程，國民黨團提案，邀請行政院長卓榮泰針對我國設立主權基金規畫、進程等，赴立法院專題報告，最後經表決，藍白以人數優勢通過列入六月三日議程。

高仙桂提到，我國財政部依公債法發行債券，政府公債分為甲類和乙類，甲類是無償，乙類有償。除了新加坡ＧＩＣ外，我國主權基金也會參考南韓ＫＩＣ的籌措方式。

高仙桂也指出，行政院長卓榮泰上周已經召開相關會議，國發會、央行、財政部、主計總處等財經部會都有列席，針對基金規模與籌措來源共同討論。

她說，主權基金籌措來源可能是財政盈餘、外匯存底甚至是四大基金等，都要經過協調才能決定，目前都是未定，不過對於「成立專法」，這部分各部會已有共識，但尚未決定未來主責單位，會中決議暫由國發會主導，國發會主委劉鏡清是以行政院政務委員身分與各部會協商。

此外，針對外傳主權基金最快六月定案初步架構，並向總統賴清德報告，高仙桂指出，會盡速召開下次會議。有關主權基金投資規模、投資方式、籌措來源等，會在下次跨部會協商會議討論後決定。

至於四大基金是否會參與其中？高仙桂表示，已邀請四大基金參與，但前提是須符合四大基金的資金用途，國發會尊重所有主管機關意見，尋求各單位共識。