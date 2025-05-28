關稅談判、台幣升值夾擊 5月消費者信心探13個月新低

中央大學台經中心昨天發布五月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數為六十四點九三點，較上個月大降三點二八點，不僅連九個月走跌，也創近十三個月新低。台經中心執行長吳大任表示，台美對等關稅談判結果和美國是否對半導體課稅，將是決定下半年台灣經濟成長的重要關鍵，若再加上台幣升值問題，恐怕會讓以出口為導向的台灣經濟體雪上加霜。

富邦媒昨舉行股東會，董事長蔡明忠指出，各機構普遍預估今年ＧＤＰ（國內生產毛額）表現不佳，消費力道可能減弱。關稅談判和匯率波動等因素，也可能使大家對景氣看法保守，影響內需，今年追求經濟穩定應該是政府和產業的重要目標，雖然台灣電商以內需為主，受匯率和關稅的影響較小，但他也提醒，經濟不穩定可能導致消費信心下降，對整體零售業包括電商都會有心理層面的影響 。

針對匯率問題，蔡明忠則說，台灣對美國有龐大的順差，加上進入關稅貿易談判時期，台幣升值的壓力是必然的。他表示，升值在預期內，但希望台幣能緩步升值，讓廠商有時間因應，避免措手不及。

至於五月ＣＣＩ不僅總指數下跌，六項指標也全面下滑，其中下降最多為「投資股票時機」，五月調查為廿六點八二點，較上個月下滑十一點八二點，為近十三個月新低。降幅第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」，五月調查為八十二點一六點，較四月調查結果下降一點九三點，同寫近十三個月最低。從絕對水準來看，六項指標全數偏向悲觀。

吳大任表示，對於台美對等關稅談判，他不是太樂觀，主因美國參議院已通過稅務改革法案，將永久性降低企業稅率，並降低所得稅率九年，為了不讓減稅造成政府財政惡化，川普一定會更加在意「關稅收入」，因此不會輕易讓步，他預估台美對等關稅談判結果可能會落在百分之廿上下。

除了關稅，美國放話將對半導體課稅，這也是台灣廠商接下來要面臨的嚴峻挑戰。吳大任指出，觀察英國和美國談判結果，英國汽車適用百分之十的對等稅率，應該就是美國的「底線」，台灣廠商宜提前做好準備及早因應。「畢竟對川普來說，台灣半導體企業這麼賺錢，當然不可能放過，一定得想辦法剝一層皮」。

吳大任說，上半年受惠拉貨潮，經濟成長表現超乎預期，但六月即有可能台美對等關稅和半導體課稅結果就會陸續出爐，下半年出口衰退已在所難免，若再加上台幣升值，恐怕是雪上加霜。