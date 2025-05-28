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AI拉或催動 4月景氣保住黃紅燈

聯合報／ 記者林海葉卉軒／台北報導
國發會發布4月景氣燈號，連續4個月亮出黃紅燈。圖／聯合報系資料照片
國發會發布4月景氣燈號，連續4個月亮出黃紅燈。圖／聯合報系資料照片

國發會昨公布四月景氣燈號，連續四個月亮出黃紅燈，綜合判斷分數卅三分較上月上修值卅五分減少兩分。

值得注意的是，領先指標連續三個月下滑，累計跌幅百分之一點八，顯示企業對未來美國開徵對等關稅的不確定性。國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，目前國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。

在四月燈號各項構成項目中，製造業銷售量指數因ＡＩ應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增加一分，但受美國關稅政策影響，股價指數轉為黃藍燈，減少兩分，製造業信心指標則轉呈藍燈，減少一分，其餘六項燈號維持不變。邱秋瑩指出，由於美國總統川普的政策反覆，目前看來對於加徵高額關稅的態度趨於和緩，但後續談判進展還是很不明朗，現階段各國政府與企業都需要審慎以對。

邱秋瑩說，出口好表現，不僅因為對等關稅實施前拉貨效應，確實有受惠ＡＩ、高效能運算等新興科技應用，同時也帶動對高階半導體產品需求，「這些都是實質剛性需求」。

至於拉貨潮會不會六月就結束？邱秋瑩指出，若依照川普四月九日宣布對等關稅措施暫緩九十天實施，預計七月會公布對等關稅結果，拉貨潮後續發展將視談判結果而定，但可預期的是至少在公布之前廠商都會搶單。

不過，邱秋瑩說，企業對未來對等關稅的不確定性，也反映在領先指標。四月領先指標連續三個月下滑，累計跌幅百分之一點八五，七項構成項目有四項較上月下滑，包括因關稅談判進展不明，使得廠商對外銷訂單未來展望趨於保守，金融動盪影響股價指數和實質貨幣總計數M1B表現，其中股價指數更是一口氣從黃紅燈摔至黃藍燈，上一顆股價指數黃藍燈是發生在二○二三年五月，「這次動盪確實比較大，一次掉了兩階，近年來少見」。

展望未來，邱秋瑩表示，國際機構雖下修今年全球經貿成長率，但國際雲端服務供應商擴大資本支出，且ＡＩ等新興科技應用加速推展，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求殷切，有助維繫我國出口動能；消費方面，國內就業市場穩定及薪資成長，民間消費力道可望延續，但美國關稅政策實施期程及範疇、美中關稅暫緩九十天後續發展、以及主要國家央行貨幣政策分歧等因素，將牽制下半年全球經貿表現，須密切關注對我國經濟影響。

關稅 製造業 景氣燈號 國發會 半導體

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