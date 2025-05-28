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勞動部有條件開放移工投入旅宿業 業界按讚：樂觀其成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

疫後餐飲、旅宿業缺工問題嚴重，勞動部有條件開放移工投入旅宿業，晶華（2707）、雲品（2748）、六福（2705）及國內最大的連鎖飯店福容大飯店異口同聲表示，感謝政府聽到業者的心聲，樂觀其成期望制定完整配套。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧一向鼓吹有條件專案開放移工來台，認為政策有助於減緩旅宿業房務人員的缺工現象，讓業界喘息。

卓倩慧認為，旅宿業缺工問題嚴重，雖然國內旅宿業者已朝向自動化服務邁進，但以觀光飯店而言，面對面的服務仍是重點，難以全部採用自動化。

六福觀光旅遊集團肯定有條件開放移工投入旅宿業，認為政府開放引進海外勞工補足基層觀光缺口方向正確，可解救國內觀光業缺工嚴重導致量能不足問題。

六福也期待政府有更多的延伸配套，讓現有外籍實習生能持續留任，更能提升企業培養多元化觀光人才的動力。除此之外國內觀光人才也才能進一步提升為高階管理階層，對於國內的觀光產業長遠發展是一大助力，有助台灣的觀光業國際競爭力。

國內最大的連鎖福容大飯店認為，因應旅宿業缺工、缺客問題，政府推動旅宿業引進移工政策，才能吸引國內外旅客願意在國內旅遊，讓觀光產業也能為國家經濟做出貢獻。

福容大飯店支持「有條件開放外籍移工投入旅宿業」的政策方向，針對下半年公布的政令將配合辦理。期盼透過政策協助，為旅宿業注入新力量。

雲品 觀光 移工

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