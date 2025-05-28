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旅宿業移工 拚下半年開放…觀光署計劃「有條件、專案」

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／台北報導
解決旅宿業缺工，交通部觀光署預計，最快下半年「有條件、專案」開放移工。聯合報系資料照
解決旅宿業缺工，交通部觀光署預計，最快下半年「有條件、專案」開放移工。聯合報系資料照

解決旅宿業缺工，交通部觀光署預計，最快下半年「有條件、專案」開放移工勞動部則回應，政策需考慮許多配套，目前各主管部會研議評估中，估要二至三個月後才會宣布具體細節。

交通部昨（27）日舉辦「520周年施政成果記者會」，觀光署長周永暉表示，政院已經定調開放旅宿業移工朝樂觀方向研議，未來將局部、有條件開放移工。

觀光署去年統計旅宿業用工缺口約8,000人，以房務清潔缺工5,500人最嚴重。因為房務清潔缺工，導致房間開不出來，旅宿業面臨經營困難。

周永暉接受媒體聯訪時進一步表示，旅宿業可望試行有條件專案開放移工。他指出，目前研議雇用移工方面必須要有條件，要先雇用本國勞工，像是中高齡、婦女優先等條件，後續觀光署還會再跟旅館公會以及業者進行討論；同時，聘僱的移工也要求要懂一點英文或中文；至於會開放多少名額移工，周永暉表示，相關細節統一由勞動部對外說明。

勞動部則回應，預估開放移工人數、移工來源國是否納入印度、與日韓競爭能搶進多少移工等，都需要審慎通盤考量。 官員評估，有條件開放移工投入旅宿業，具體細節最快也要二至三個月後才會宣布。

官員舉例，日韓近年頻推新政策，吸引移工就業，包括投入高預算、提供居留資格的優惠措施等，韓國亦推行直聘制度減輕移工財務負擔。如何與日韓搶人才，也是勞動部必須多方考慮的問題之一。

行政院長卓榮泰23日出席台北國際觀光博覽會開幕提到，將推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多外籍移工投入發展國家建設與觀光事業。據悉，此方案目前已在行政院討論過，但尚未正式定案，主要是針對中階人才引入為優先，預計會朝向技能資格、語言、薪資門檻等條件來設置相關申請細節，至於相對基層的移工勞動力目前則傾向還是先以僑外生為輔助。

另外，交通部訂定今年「千萬國際旅客來台」的目標，但根據觀光署統計，今年1到4月的來台旅客約350萬人次。

交通部長陳世凱在520週年記者會表示，近期台幣強升，國際旅客來台旅費因此大增約一成，對吸引國際旅客來台構成蠻大的壓力。陳世凱坦言，「去年做不到、今年再努力達成」，他表示今年來台旅客目標不變，仍是千萬人次。

觀光 移工 勞動部

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