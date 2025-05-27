優化光電申設程序 經部建透明專區可查案場資訊

經濟部表示，為優化光電申設程序，跨部會建構「太陽光電資訊透明專區」，讓案場資訊、租金與申設程序等透明化，未來民眾可快速查詢完工與施工中的案場資訊，業者也可線上查詢20MW以上大型案件審件結果。

為提升太陽光電政策推動的資訊公開與社會溝通，經濟部今天舉辦「114年綠安．透明領航－光電資訊透明高峰論壇」，經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙等人出席，結合地方政府、邀請6大光電公協會、光電業者和NGO團體，聯袂啟動綠安透明領航儀式，象徵太陽光電資訊透明專區正式上線。

經濟部今天發布新聞稿表示，太陽光電作為台灣綠能產業優先推動的重點之一，近年來蓬勃發展，裝置容量逐年提升，截至今年3月累積併網量已達成14.51GW。

在優化光電申設程序方面，經濟部表示，太陽光電將透過跨域合作、資訊公開與公私協力以提升現行機制，並達成發展共融、透明、親民為原則。藉由跨域合作透過匯聚中央與地方、跨部會力量，持續深化中央橫向跨部會連繫，建立綠能推動合作關係、縱向中央與地方合作，做為透明施政溝通的典範與經驗交流。

經濟部表示，為促進行政效率與提升透明度，結合法務部、農業部等相關部會，建構「太陽光電資訊透明專區」，實現案場資訊透明、租金透明與申設程序透明，未來民眾可快速查詢完工與施工中的案場資訊，土地租金級距及業者可線上查詢20MW以上大型案件審件結果，落實行政透明化。

經濟部說明，再生能源推動需透過社會互動與共識凝聚方可穩健推行，透過公私協力鼓勵民眾參與光電政策規劃，推動政策發展、民眾關心議題及互動交流，使社會各界在透明制度下了解推動規劃。

經濟部次長賴建信於論壇中聽取太陽光電公協會建議，包含中央應成立跨部會會議齊一審查原則，並強化溝通、公私協力、行政透明及效能，賴建信表示，將定期邀集農業部、法務部高檢署、廉政署、地方政府及太陽光電公協會召開會議。

面對綠能推動過程的關鍵課題，經濟部表示，藉由論壇深化精進與合作，展現部會間的協作實力與產官民開放對話的積極實踐，深化中央與地方政府的溝通協調，廣納民間聲音與社會監督力量，共同打造一個民眾信任、產業共融發展的綠能發展環境，攜手推動台灣穩健邁向公平、透明且永續的能源未來。