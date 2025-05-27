央行外匯存底豐厚 為何不能當主權基金銀彈？原因曝光

截至今年4月底，台灣外匯存底高達5,828億美元，外界常有「我國外匯存底如此豐厚，為何不好好拿出來運用投資？」的迷思。

對此，金融圈高層解釋，台灣與新加坡等國情況有所不同，具體原因有二，一是台灣並非IMF（國際貨幣組織）會員國，一旦發生危機無法獲得國際奧援；二是外資持有台股等新台幣資產，約當外匯存底比重超過100%。

金融圈高層解釋，台灣不是IMF會員國，若國際發生金融危機，台灣無法像其他國家，獲得來自國際組織的流動性奧援；另外，截止今年4月底，外資持有台股等新台幣資產合計7,219億美元，約當外匯存底的124%。

意即，假設出現罕見情況，外資賣光所有台灣資產並大舉匯出，台灣的外匯存底將大舉蒸發，這也是為什麼，央行一直堅持，不能將過多的外匯存底挪作他用的主因。

金融圈高層說，對新加坡政府而言，外匯存底占GDP的七成較為合宜，而新加坡GDP約5,000億美元，假設外匯存底超過4,000億美元，政府就認為有點過多，會把其中三至五百億美元透過換匯方式，「有償」交給新加坡主權基金GIC運用。

不過，這七成比重僅供參考，台灣與新加坡情況仍有不同，央行先前數度提及，我國不是IMF會員國，維持充裕外匯存底，可因應資金大量進出的衝擊。

央行強調，我國能安然度過1997年亞洲金融風暴、2008年全球金融危機，及歷經2020年新冠肺炎疫情、2022年全球地緣政治風險與金融市場動盪，我國經濟金融仍相對穩定，充裕的外匯存底扮演重要角色。