嚴查非法業者 環境部啟動智慧監測營建剩餘土石方流向

為有效管理及追蹤營建剩餘土石方流向，環境部部長彭啓明27日表示，未來從營建工地、土資場、以及最終去化地點，清運營建剩餘土石方的車輛皆須使用電子聯單及裝設GPS，實現流向透明與即時監控，同時爭取經費4年共新臺幣23.5億元，擴大布建車牌辨識及e-Tag系統共1,200處，未來整合營建剩餘土石方流向資料庫、營建廢棄物流向資料庫及其他既有監視資源，嚴查非法業者。

環境部部長彭啓明表示，過往法規上由於土方與營建廢棄物兩者的申報制度不同，因此產生三大漏洞，包括營建廢棄物被當作營建土方處理，而營建土方運送時並無強制GPS追蹤，最終造成無法追蹤營建土方是否確實進入最終去化地點。因此環境部提出「全流程科技監控」機制來補漏洞。

營建廢棄物部分，以往大規模營建工程應逐車申報電子聯單至最終處理地點，但小規模營建工程與裝修廢棄物卻僅每月申報營運紀錄。

環境部資源循環署今年1月3日修訂廢棄物申報規定，要求所有營建與裝修廢棄物應逐車即時申報，包含營建廢棄物處理場、營建混合物分類場、清除機構附設貯存場、地方政府核准設置簡易分類場，只要載運、收受、產出營建廢棄物均一體適用，自今年3月1日起分階段實施，並與既有廢棄物清除車輛GPS結合。環境部資源循環署署長賴瑩瑩補充說，未來再生料不管要作為金屬、木材或熱質等，皆將從申報開始一路追蹤，避免過往雖名為再利用卻棄置於不當地點的問題。

彭啓明直言，上述營建產出物全流向管理機制「防君子不防小人」只是第一步，針對蓄意造假、鑽漏洞的非法業者，環境部環境管理署近年推出「智慧圍籬系統」作為防堵，結合車輛辨識技術，具備即時監控功能，以有效辨識和追蹤可疑車輛，預防非法棄置。

環境管理署已於去年8月20日提出「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，爭取經費4年共新臺幣23.5億元，擴大布建車牌辨識及e-Tag系統共1,200處，未來整合營建剩餘土石方流向資料庫、營建廢棄物流向資料庫及其他既有監視資源，形成更密集智慧圍籬網絡，嚴查非法業者。

推動《廢棄物清理法》與《資源循環推動法》修法作業 提高刑度也促進資源循環利用

環境部表示，刻正推動《廢棄物清理法》與《資源循環推動法》修法作業，其中廢清法草案將授權內政部國土管理署對於營建剩餘土石方全流向申報機制，並將違反廢棄物清理法刑責自5年提升至7年，涉及組織犯罪主謀，最低刑度3年以上，可能不得緩刑。

資源循環推動法草案中，一定規模以上營建工程應遵守中央主管機關公告之綠色設計準則，包含營建工地源頭分類減少廢棄物、使用一定比例再生粒（材）料等，並結合各工程中央目的事業主管機關規劃設計與施工技術規範推動。內政部國土管理署署長吳欣修補充，亦將從建築法規要求起造人負起責任。

「我們要打破權責壁壘才能解決這30年未解決的老問題。」彭啓明強調，中央政府建構機制與修法只是起頭，地方如何徹底落實更為關鍵。環境部說明，今年5月15日行政院院會已將所擬方案向院長報告，後續環境部將著手修正「廢棄物管理及資源化行動方案」、內政部亦著手修正「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，跨部會結合地方政府「營建產出物跨局處推動平台」執行。

環境部表示，提出解方只是第一步，無論是營建剩餘土石方或營建廢棄物，都是臺灣存在超過30年以上的問題，唯有打破權責壁壘，跨部會攜手地方政府共同推動，才能解決非法棄置的問題。