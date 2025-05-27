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解決旅宿缺工 觀光署強調「優先媒合國人就業」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署指出，已在勞動部協助之下，先優先媒合國人就業，並針對業者人力缺口，推動「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」，以補助方式鼓勵旅宿業者新聘房務、清潔人員。

觀光署表示，為因應社會人口高齡化及少子化的影響，就旅宿業缺工課題，已在勞動部協助之下，先優先媒合國人就業，並針對業者人力缺口，推動「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」，以補助方式鼓勵旅宿業者新聘房務、清潔人員。此外，考量僑外生及外籍實習生均為旅宿業重要的人力來源之一，觀光署亦透過與相關部會協調，以及修訂相關要點，以協助旅宿業進用外籍人才。

此外，有關行政院長卓榮泰5月23 日出席台北國際觀光博覽會開幕典禮時表示，為滿足產業發展所需人力，將推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多跨國勞動力投入發展國家建設與觀光事業。

觀光署重申，觀光署現階段仍全力協助提高僑外生及外籍實習生在台旅宿實習期間增加之作業程序積極推動，並𧫴遵行政院提示推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多跨國勞動力投入發展國家建設與觀光事業。

觀光 實習

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