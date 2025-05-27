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旅宿業將有條件開放移工 勞動部默認：研議評估中

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
旅宿業爭取開放移工多時，交通部觀光署今透露已跟勞動部達成共識，預計下半年宣布有條件開放旅宿移工。本報資料照片
旅宿業爭取開放移工多時，交通部觀光署今透露已跟勞動部達成共識，預計下半年宣布有條件開放旅宿移工。本報資料照片

旅宿業者爭取開放聘雇移工多時，行政院長卓榮泰上周五首度鬆口將引進更多移工補實觀光產業人力，交通部觀光署今就急著宣告已跟勞動部達成共識，預計下半年公布有條件開放旅宿移工。對此，勞動部僅回應，目前還在跟各主管部會研議評估，會做最周全思考。

Covid19疫情過後，旅宿業者頻以房務員缺工為由，挾高聲量要求政府開放旅宿業聘雇移工。勞動部雖推出專案媒合本國籍人力，要求旅宿業者須達一定薪資門檻聘雇國人，建議優先聘用中高齡、女性勞工，但媒合率一直未有突破性進展；去年8月勞動部進一步開放畢業僑外生以中階人力從事旅宿業，但因觀光署配套未及時跟上，導致延攬不到僑外生。

卓榮泰上周五於台北國際觀光博覽會致詞時表示，觀光業者對充裕人力有期待，政府將推動新的勞工政策，滿足各產業人力需求，引進更多移工，被外界解讀為將開放觀光業引進移工。接著觀光署長周永暉今受訪也說，已跟勞動部達成共識，預計採專案形式，有條件開放移工從事旅宿業，下半年就會公布。

對此，勞動部不願正面證實，僅強調相關產業是否開放的討論，目前還在和各主管部會研議評估中，會做最周全的思考。勞動部強調，針對跨國勞動力開放議題，勞動部一直秉持本國勞工權益優先的原則，並在此原則下，兼顧產業用人需求，未來將朝延攬更多海外技術人力。

據了解，交通部、勞動部曾於上周四開會會商，目前規畫以中階技術人力為對象，有條件開放旅宿業聘雇移工。

移工 勞動部 人力

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