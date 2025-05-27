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旅宿業移工「下半年」有條件開放 預估最快這時間點

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
台灣旅宿業長期缺工懸而未解。示意圖／聯合報系資料照
台灣旅宿業長期缺工懸而未解。示意圖／聯合報系資料照

為解決旅宿業缺工問題，交通部觀光署長周永暉27日透露，已與勞動部達成共識，預計有條件開放移工投入旅宿業，具體細節待勞動部下半年宣布；勞動部則回應，目前還在和各主管部會研議評估中。相關政策仍需考慮許多配套，因此有官員評估，最快也要2至3個月後才會宣布。

台灣旅宿業長期缺工懸而未解，周永暉受訪時表示，近期已與勞動部達成共識，未來將局部、有條件開放移工從事旅宿業，預計採專案方式進行。另設附帶條件，比如評估進用移工的語言標準、雇主需符合相關條件等。細節待勞動部下半年公布。

對此，勞動部說明，在跨國勞動力開放的議題上，一直是秉持本國勞工權益優先的原則，也會在此原則下，兼顧產業用人的需求，未來朝向延攬更多海外技術人力。至於相關產業是否開放，目前還在和各主管部會研議評估中，勞動部會做最周全的思考。

外界關注，觀光署揭勞動部將於下半年公布詳細方案，時間點大約落在何時？有官員私下分析指出，開放移工相關政策，有許多配套措施必須考慮，細節確實還在討論中。

據了解，勞動部76案預算近期才全部解凍，相關政策預算還在陸續恢復業務執行，需要一些時間才能將「開放移工投入旅宿業」的經費評估更加精準；預估開放移工人數、移工來源國是否納入印度、與日韓競爭能搶進多少移工等，都是需要審慎通盤考量的因素。

例如日韓近年頻推新政策，吸引移工就業，包括投入高預算、提供居留資格的優惠措施等，韓國亦推行直聘制度減輕移工財務負擔。如何與日韓搶人才，也是勞動部必須多方考慮的問題之一。

官員透露，勞動部的壓力跟事情都蠻繁重，很多細節、方案正在努力趕工，評估最快也要2至3個月後才會宣布「開放移工投入旅宿業」的具體細節，屆時應會有整體移工政策的調整。

勞動部長洪申翰日前受訪時說，勞動部確實正在檢討整體移工開放政策，思考方向之一是，若雇主能幫本勞加薪，可以拿到多一些移工聘雇名額，保障本國勞工權益；不希望開放移工後，造成產業低薪定錨效應。

觀光 移工 勞動部

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