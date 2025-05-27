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4月景氣燈號 亮出連續第4顆黃紅燈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布4月景氣燈號，連續4個月亮出黃紅燈。本報資料照片
國發會發布4月景氣燈號，連續4個月亮出黃紅燈。本報資料照片

國發會發布4月景氣燈號，連續4個月亮出黃紅燈，綜合判斷分數33分較上月上修值35分減少2分。國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，目前國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。

在4月燈號各項構成項目中，製造業銷售量指數因AI應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增加1分，但受國際關稅政策影響，股價指數轉為黃藍燈，減少2分，製造業信心指標則轉呈藍燈，減少1分，其餘6項燈號維持不變。

邱秋瑩表示，領先指標續為下滑，同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。

國發會27日發布4月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數33分。圖擷自國發會-景氣指標查詢系統
國發會27日發布4月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數33分。圖擷自國發會-景氣指標查詢系統

景氣燈號 國發會

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