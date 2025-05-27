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AI及拉貨效應雙引擎催動 4月景氣燈號續亮黃紅燈

中央社／ 台北27日電
AI晶片示意圖。圖／ingimage
AI晶片示意圖。圖／ingimage

國發會今天公布4月景氣燈號，由於人工智慧（AI）需求殷切，且關稅前的拉貨效應爆發，連續第4個月亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈。不過國發會官員坦言，景氣維持成長，但關稅談判進展不明，又有半導體關稅的不確定性，使得廠商信心受挫。

4月景氣燈號綜合判斷分數為33分，較3月修正值減少2分，燈號仍續呈黃紅燈。

觀察景氣燈號9項構成項目，製造業銷售量指數因AI應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增加1分，轉為紅燈；不過受到國際關稅政策影響，股價指數從黃紅燈重摔至黃藍燈，減少2分，製造業信心指標、製造業營業氣候測驗點也從黃藍燈掉至低迷藍燈，減少1分。其餘6項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，出口好表現持續，不僅是關稅實施前的拉貨效應助攻，AI、高效能運送等新興科技應用帶動高階半導體需求殷切，「這部份是實質、剛需」。

不過邱秋瑩指出，川普關稅政策的態度反覆，雖然英美、美中貿易談判均有正面進展，顯示川普對加徵高額關稅態度趨於和緩，實際談判進展還很難說，除此之外，半導體關稅結果未出爐，經濟前景充斥不確定性的情況下，各國政府與企業均審慎以對。

由於關稅政策發展難以預料，製造業廠商對於未來訂單展望保守，加上金融市場震盪加劇、製造業廠商信心受挫，拖累景氣領先指標連3個月呈現下滑。

邱秋瑩指出，儘管領先指標續為下滑，同時指標已經連續24個月上升，顯示國內景氣維持成長。

展望後續經濟情勢，國發會認為，AI等新興科技應用加速推展，市場對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求殷切，有助於維繫出口動能，內需則因薪資成長、就業市場穩定，表現持穩，不過美國關稅政策實施期程及範疇、美中關稅暫緩90天後的後續發展，以及主要國家央行貨幣政策分歧等3大不確定性，將牽制下半年全球經貿表現，進而波及台灣，必須密切關注。

關稅 製造業 景氣燈號

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